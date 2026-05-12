Record egalat în NBA după 39 de ani de Donovan Mitchell. Cleveland egalează seria cu Detroit

Donovan Mitchell a egalat recordul NBA pentru cele mai multe puncte marcate într-o a doua jumătate a unui meci de playoff, performanță reușită anterior de Eric „Sleepy” Floyd în 1987. Floyd reușise performanța cu Golden State Warriors în semifinala Conferinței de Vest împotriva lui Los Angeles Lakers.

Baschetbalistul lui Cleveland a ajuns la această bornă după o aruncare liberă transformată cu 27,6 secunde înainte de final, însă a ratat tentativa care i-ar fi adus recordul absolut.

Donovan Mitchell a încheiat partida cu 43 de puncte. 15 puncte dintre acestea au venit în timpul unui parțial de 24-0 al gazdelor, între ultimele 12 secunde ale primei jumătăți de joc și primele șase minute din sfertul al treilea. Cleveland a revenit astfel după ce fusese condusă cu 56-52 la pauză.

În sfertul decisiv, Cavaliers a avut procentaje excelente în ofensivă, cu 10 coșuri marcate din 12 aruncări și trei reușite de la distanță. Totodată, echipa din Ohio a transformat cinci mingi pierdute de Detroit în nouă puncte.

Performanță ofensivă remarcabilă

Seria de 24 de puncte consecutive reprezintă cea mai lungă astfel de secvență într-un meci de playoff NBA după performanța similară reușită de Minnesota Timberwolves în 2024, contra lui Denver Nuggets.

Pentru Cleveland, a fost cea mai bună serie ofensivă într-un joc de playoff de când liga a introdus statisticile play-by-play, în sezonul 1997-1998.

James Harden a contribuit cu un double-double, totalizând 24 de puncte și 11 pase decisive. Evan Mobley a adăugat 17 puncte, cinci capace și trei intercepții.

Cavaliers au rămas astfel neînvinși pe teren propriu în actuala campanie de playoff, cu șase victorii consecutive.

De partea cealaltă, Caris LeVert a fost principalul marcator al lui Detroit, cu 24 de puncte. Cade Cunningham a încheiat cu 19 puncte, primul său meci sub pragul de 20 în actualul playoff. Tobias Harris a contribuit cu 16 puncte.

În ultimul sfert, Cavaliers au avut și un avantaj maxim de 21 de puncte. Meciul 5 al seriei va avea loc miercuri, la Detroit.