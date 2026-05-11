New York Knicks stabilește recorduri și avansează în finala Conferinței de Est în NBA

Echipa din New York a câștigat cu 144-114 meciul patru disputat la Philadelphia și a închis seria cu 4-0, stabilind mai multe recorduri istorice la aruncările de trei puncte. Knicks a îcnheiat partida cu 25 de triple marcate, egalând recordul all-time al NBA într-un meci de play-off și stabilind un nou record al francizei.

Millwakee Bucks (2023) și Cleveland Cavaliers (2016) reușiseră anterior o asemenea performanță.

Echipa antrenată de Mike Brown a avut un start devastator, reușind 11 din primele 12 aruncări de la distanță și încheind primul sfert cu avantaj de 43-24. Cele 11 aruncări reușite de 3 puncte reprezintă un nou record NBA pentru aruncările de la distanță în primul sfert al unui meci din paly-off.

La pauză, Knicks aveau deja 18 coșuri de trei puncte, egalând recordul pentru play-off.

Miles McBride a fost omul meciului cu 25 de puncte și șapte triple. Jalen Brunson a adăugat 22 de puncte. Karl-Anthony Towns a contribuit cu 17 puncte și 10 pase decisive.

De partea cealaltă, Joel Embiid a înscris 24 de puncte pentru Philadelphia, însă Sixers au dezamăgit defensiv și au încheiat un nou sezon fără prezență în finala Conferinței de Est.

Knicks au acum șapte victorii consecutive în play-off și cel mai bun diferențial de puncte din primele două tururi ale play-off-ului NBA din era modernă, +19,4 puncte pe meci.

Echipa din New York este prima calificată în finala Conferințelor din NBA. Pentru un loc în finala NBA va întâlni învingătoarea dintre Detroit Pistons și Cleveland Cavaliers. Detroit conduce cu 2-1 seria.

Minnesota egalează seria cu San Antonio, Wembanyama – eliminat

În Conferința de Vest, Anthony Edwards a marcat 36 de puncte și a condus pe Minnesota la victorie cu 114-109 în fața celor de la San Antonio, egalând seria la 2-2.

Momentul decisiv al meciului s-a produs în sfertul secund, când Victor Wembanyama a fost eliminat pentru un fault antisportiv de gradul doi asupra lui Naz Reid.

Fără liderul lor defensiv, Spurs au rezistat prin prestațiile lui De’Aaron Fox și Dylan Harper, ambii cu câte 24 de puncte. Însă, Timberwolves au gestionat mai bine finalul de meci.

Meciul cinci dintre Spurs și Timberwolves se va disputa marți, la San Antonio, iar statutul lui Wembanyama urmează să fie analizat de NBA.