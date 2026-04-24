Surprize în play-off-ul din NBA. Raptors, primul succes după 4 ani. Jokić, double-double, dar Denver pierde cu Minnesota

Toronto Raptors, campioană în 2019, a obținut primul succes în play-off după patru ani. Singura echipă canadiană din ligă a evitat un deficit periculos în serie după ce pierduse primele două partide, disputate pe terenul lui Cleveland Cavaliers.

Raptors s-a impus cu un categoric 126-104. Liderul echipei, Scottie Barnes, a fost omul meciului, cu 33 de puncte și 11 pase decisive. El a fost secondat de RJ Barrett, care a egalat cea mai bună performanță a sa în playoff (33 de puncte).

De asemenea, Murray-Boyles a devenit primul debutant din istoria echipei care marchează peste 20 de puncte în play-off. A încheiat cu 22 de puncte, 8 recuperări și 2 pase decisive.

Canadienii au impresionat și de la distanță, cu 61% procentaj la aruncările de trei puncte.

Meci decis în ultimele secunde, în Atlanta

Într-un alt meci, Atlanta Hawks a trecut la limită, pe teren propriu, scor 109-108, de New York Knicks, preluând conducerea cu 2-1 la general.

CJ McCollum a fost decisiv în finalul partidei, marcând coșul victoriei cu 12.5 secunde înainte de sfârșitul timpului regulamentar. Fundașul Atlantei a încheiat partida cu 23 de puncte, 5 recuperări, 2 intercepții și 2 capace.

Jalen Johnson (24 de puncte, 10 recuperări, 8 pase decisive) și Jonathan Kuminga (21 de puncte) au contribuit la succesul gazdelor.

În Minneapolis, Minnesota Timberwolves s-a impus clar, 113-96, în fața campioanei din 2023, Denver Nuggets, și conduce seria cu 2-1.

Ayo Dosunmu (25 de puncte, 9 assisturi) și Jaden McDaniels (20 de puncte, 10 recuperări) au fost principalii artizani ai victoriei, într-un meci controlat de la un capăt la altul.

Deși multiplul MVP Nikola Jokić a înregistrat 27 de puncte și 15 recuperări, iar Jamal Murray a adăugat 16 puncte, prestația ofensivă a lui Denver a fost sub așteptări. Echipa a avut un procentaj de doar 34% la aruncările din acțiune – cel mai slab din întreg sezonul 2025-2026.