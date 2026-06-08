Numărul 1 mondial revine la spital. Medicii caută cauza problemelor lui Jannik Sinner

Sinner conducea confortabil cu 6-3, 6-2, 5-3 și era pe punctul de a servi pentru meci când situația s-a schimbat brusc. Abia se mai putea mișca pe teren și a câștigat doar două game-uri din cele rămase. Cerundolo a întors meciul și s-a impus cu 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

La conferința de presă de după meci, Sinner a explicat că problemele apăruseră încă din dimineața zilei meciului, scrie tennis365.com.

„Nu mă simțeam bine, mi se învârtea capul și nu mai aveam energie. Nu-mi ieșea nimic”, a spus el.

A adăugat că nu dormise bine și că se simțea deja rău când s-a trezit.

Ce analize a făcut Sinner după eliminarea de la Paris

Potrivit presei italiene, Sinner a efectuat o primă serie de teste la J|Medical din Torino, centrul medical al clubului de fotbal Juventus, la scurt timp după eliminare. Între cele două runde de investigații, italianul a plecat într-o scurtă vacanță cu iubita sa, Laila Hasanovic.

Noile teste sunt programate la Spitalul San Raffaele din Milano, iar medicii ar putea solicita investigații suplimentare marți.

Ce teorii există despre starea de sănătate a lui Sinner

Specialiștii și foștii jucători au avansat mai multe ipoteze. Fostul număr 1 britanic Greg Rusedski a sugerat că Sinner ar fi putut fi afectat de un virus. Andre Agassi a indicat o posibilă problemă de hidratare și a spus că italianul ar trebui să identifice ce trebuie schimbat în pregătire.

Când revine Sinner pe teren și ce urmează în calendarul său

Sinner este așteptat să reia antrenamentele miercuri, cu focusul mutat de pe zgură pe iarbă. Nu este înscris la niciun turneu de pregătire înainte de Wimbledon. Meciul cu Cerundolo a avut loc pe 28 mai, iar Wimbledon începe pe 29 iulie, ceea ce îi oferă o perioadă extinsă de recuperare și pregătire.