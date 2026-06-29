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Sinner debutează cu victorie în cinci seturi la Wimbledon 2026, după un meci complicat cu Kecmanovic. Liderul mondial, condus cu 2-1 la seturi

Tenismenul italian Jannik Sinner, liderul mondial ATP, a avut parte de un debut dificil la turneul de Mare Șlem de la Wimbledon 2026, reușind totuși să se califice în turul următor după o victorie în cinci seturi, scor 4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2, 6-3, în fața sârbului Miomir Kecmanovic (locul 50 ATP).
Sinner debutează cu victorie în cinci seturi la Wimbledon 2026, după un meci complicat cu Kecmanovic. Liderul mondial, condus cu 2-1 la seturi
sursă foto: John Walton/PA Wire/dpa
Petre Apostol
29 iun. 2026, 19:32, Sport
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Campionul en-titre de la Wimbledon a avut nevoie de trei ore și 30 de minute pentru a trece de un adversar incomod, într-un meci în care a comis 52 de erori neforțate și a fost împins serios la limită în primele trei seturi.

Sinner a început slab partida și a cedat primul set, 4-6, însă a revenit rapid în actul secund. Setul al treilea a fost decis la tie-break, unde Kecmanovic a reușit să profite de momentele de nesiguranță ale italianului, menținând suspansul.

Unul dintre momentele cheie ale meciului a venit chiar în setul al treilea, când, la 5-6 în tie-break, Kecmanovic a construit un punct spectaculos, încheiat la fileu, care l-a forțat pe Sinner să se arunce pe iarbă în încercarea de a salva schimbul.

Tot în setul al treilea, liderul mondial a avut parte și de o căzătură îngrijorătoare, alunecând și aterizând incomod, cu genunchii în interior, moment care a provocat îngrijorare în tribune, dar fără a necesita intervenția echipei medicale.

După acest moment, Sinner a reușit să-și ridice nivelul de joc. A redus numărul erorilor și a dominat clar seturile patru și cinci, închizând meciul în forță.

Deși a început turneul după eliminarea surprinzătoare de la Roland Garros, italianul a arătat capacitatea de a reveni în momentele dificile și a obținut calificarea în turul secund, unde îl va întâlni pe portughezul Nuno Borges.

La meci a asistat și fostul internațional englez de fotbal David Beckham, prezent în loja regală de pe Terenul Central.

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