Preliminarii Conference League. Cristiano Bergodi, antrenorul U Cluj: Brann are prima șansă, dar noi nu mergem acolo în excursie

„Scorul de 2-0 este un rezultat periculos în fotbal. Știam că au o echipă foarte puternică. Brann m-a impresionat. Am spus și ieri, la conferința de presă, că este o echipă foarte bună. Sunt în mijlocul campionatului, ritmul lor este foarte bun”, a declarat Bergodi, la conferința de presă după meciul în care U Cluj a revenit de la 0-2.

Întrebat dacă Brann este cea mai puternică echipă pe care a întâlnit-o Universitatea Cluj de când se află la conducerea tehnică, italianul a răspuns afirmativ.

„Da, cred că este cea mai puternică. Eu cred că este o echipă care poate să câștige și campionatul în România. M-a impresionat. Au jucători foarte buni. Am analizat bine echipa, am văzut două meciuri ale lor și alte partide din campionat. Pasează foarte bine. Nu era ușor pentru noi”, a spus tehnicianul.

Bergodi a explicat că schimbările făcute în partea secundă au adus un plus echipei.

„Schimbările au fost inspirate. Ei au o calitate foarte mare în față, cum pasează mingea în careu, aduc mulți jucători în careu. A fost foarte greu pentru noi. Dar schimbările au venit cu un plus. Nu pot să spun că cei care au jucat nu au jucat bine, dar cei care au venit de pe bancă au dat randament. Cu cinci schimbări poți schimba aproape jumătate de echipă și asta ne-a ajutat”, a afirmat antrenorul.

Tehnicianul italian s-a declarat mulțumit de evoluția atacantului Jovo Lukic, autorul golului care a readus speranțele echipei sale.

„Sunt bucuros pentru Jovo. Are calitate și echipa l-a ajutat, i-a adus mingi în față ca să își creeze ocazii. Mă bucur că a marcat cu capul, dar îmi pare puțin rău că a ratat acea ocazie cu piciorul drept, după mingea recuperată de Pedro”, a declarat Bergodi.

Antrenorul Universității Cluj nu consideră că revenirea echipei sale s-a datorat unei căderi a adversarului.

„Nu cred că Brann a căzut. Cred că noi am început să jucăm mai bine. Primul gol ne-a dat încredere, apoi a venit și al doilea foarte repede. În ultimele 15-20 de minute am împins jocul”, a spus el.

Referitor la returul din Norvegia, Bergodi a admis că Brann pornește cu avantajul terenului propriu, însă a subliniat că Universitatea Cluj merge să lupte pentru calificare.

„Da, ei au prima șansă, pentru că joacă acasă. Sigur, Brann are prima șansă, dar noi nu mergem acolo în excursie. Am făcut 2-2. Dacă pierdeam cu 0-2 era greu să întoarcem rezultatul. Acum calificarea se joacă, chiar dacă ei au prima șansă”, a concluzionat Bergodi.