Prima pagină » Sport » Preliminarii Conference League. Cristiano Bergodi, antrenorul U Cluj: Brann are prima șansă, dar noi nu mergem acolo în excursie

Preliminarii Conference League. Cristiano Bergodi, antrenorul U Cluj: Brann are prima șansă, dar noi nu mergem acolo în excursie

Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a declarat, după remiza cu Brann Bergen, scor 2-2, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Conference League, că formația norvegiană este favorită la calificare, însă rezultatul lasă deschisă lupta pentru accederea în faza următoare.
Preliminarii Conference League. Cristiano Bergodi, antrenorul U Cluj: Brann are prima șansă, dar noi nu mergem acolo în excursie
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
24 iul. 2026, 00:23, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Scorul de 2-0 este un rezultat periculos în fotbal. Știam că au o echipă foarte puternică. Brann m-a impresionat. Am spus și ieri, la conferința de presă, că este o echipă foarte bună. Sunt în mijlocul campionatului, ritmul lor este foarte bun”, a declarat Bergodi, la conferința de presă după meciul în care U Cluj a revenit de la 0-2.

Întrebat dacă Brann este cea mai puternică echipă pe care a întâlnit-o Universitatea Cluj de când se află la conducerea tehnică, italianul a răspuns afirmativ.

„Da, cred că este cea mai puternică. Eu cred că este o echipă care poate să câștige și campionatul în România. M-a impresionat. Au jucători foarte buni. Am analizat bine echipa, am văzut două meciuri ale lor și alte partide din campionat. Pasează foarte bine. Nu era ușor pentru noi”, a spus tehnicianul.

Bergodi a explicat că schimbările făcute în partea secundă au adus un plus echipei.

„Schimbările au fost inspirate. Ei au o calitate foarte mare în față, cum pasează mingea în careu, aduc mulți jucători în careu. A fost foarte greu pentru noi. Dar schimbările au venit cu un plus. Nu pot să spun că cei care au jucat nu au jucat bine, dar cei care au venit de pe bancă au dat randament. Cu cinci schimbări poți schimba aproape jumătate de echipă și asta ne-a ajutat”, a afirmat antrenorul.

Tehnicianul italian s-a declarat mulțumit de evoluția atacantului Jovo Lukic, autorul golului care a readus speranțele echipei sale.

„Sunt bucuros pentru Jovo. Are calitate și echipa l-a ajutat, i-a adus mingi în față ca să își creeze ocazii. Mă bucur că a marcat cu capul, dar îmi pare puțin rău că a ratat acea ocazie cu piciorul drept, după mingea recuperată de Pedro”, a declarat Bergodi.

Antrenorul Universității Cluj nu consideră că revenirea echipei sale s-a datorat unei căderi a adversarului.

„Nu cred că Brann a căzut. Cred că noi am început să jucăm mai bine. Primul gol ne-a dat încredere, apoi a venit și al doilea foarte repede. În ultimele 15-20 de minute am împins jocul”, a spus el.

Referitor la returul din Norvegia, Bergodi a admis că Brann pornește cu avantajul terenului propriu, însă a subliniat că Universitatea Cluj merge să lupte pentru calificare.

„Da, ei au prima șansă, pentru că joacă acasă. Sigur, Brann are prima șansă, dar noi nu mergem acolo în excursie. Am făcut 2-2. Dacă pierdeam cu 0-2 era greu să întoarcem rezultatul. Acum calificarea se joacă, chiar dacă ei au prima șansă”, a concluzionat Bergodi.

Recomandarea video

Analiză a presei africane despre candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Organizației Internaționale a Francofoniei: Candidatura lui oferă o soluție elegantă – alegerea pe criteriul competenței, nu pe baza unui arbitraj imposibil între două state aflate în conflict
G4Media
Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
GSP.ro
Se confirmă informațiile Gândul. Șefa ONJN și Denise Rifai au pus umărul la inculparea lui Ciucu. Probele procurorilor sunt valide
Gandul
Ea este Daniela Florea, românca de 36 de ani găsită moartă în propriul apartament. IREAL cine e principalul suspect 😲
Cancan
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
Libertatea
Cele cinci zodii recunoscute pentru loialitatea față de prieteni. Sunt oamenii pe care te poți baza la bine și la greu
CSID
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia