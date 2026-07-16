Universitatea Cluj, la un pas de turul 2 preliminar al Europa League. Bergodi: „Avem mentalitatea de a câștiga”

„Avem mentalitatea de a câștiga meciul, nu mergem să ajungem la prelungiri sau la penalty-uri. Încercăm să câștigăm, însă jucând inteligent, fără să lăsăm spații și fără să ne descoperim. Am încredere că putem face un meci foarte bun”, a declarat antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, la conferința premergătoare partidei.

Antrenorul Universității Cluj se așteaptă la un meci la fel de dificil ca cel din Polonia, însă este încrezător că echipa sa poate profita de avantajul terenului propriu.

„Este un meci dificil și trebuie să îl abordăm cu aceeași mentalitate, aceeași dorință și aceeași ambiție de a fi la fel de buni ca ei. În prima manșă am făcut un meci foarte bun și cred că jucătorii sunt foarte concentrați pentru această partidă”, a declarat Bergodi.

Bergodi consideră că, după remiza din prima manșă, calificarea este complet deschisă.

„Cred că, după acest 0-0, șansele sunt 50-50%. Meciul este foarte greu pentru noi. Întâlnim un colos al fotbalului din Europa de Est, cu jucători care anul trecut au refuzat oferte de 15-20 de milioane de euro din Premier League”, a spus acesta.

Probleme de lot

Înaintea returului, Universitatea Cluj are și probleme de lot. Fundașul Hrvoje Mikanovic este accidentat și nu va evolua, iar alți jucători nu sunt refăcuți complet, urmând ca stafful tehnic să decidă după ultimul antrenament pe cine se va baza.

Portarul Neofytos Michael a făcut apel la suporteri să creeze o atmosferă similară celei de la Lublin.

„Este un meci important pentru club și pentru oraș. Sperăm că va fi un stadion plin și, cu sprijinul fanilor, vom obține calificarea. Vrem să arătăm că suntem aici ca să mergem cât mai departe”, a declarat goalkeeperul cipriot.

În cazul în care va elimina Dinamo Kiev, Universitatea Cluj va întâlni formația greacă PAOK Salonic în turul al doilea preliminar al Europa League. Echipa eliminată își va continua parcursul european în preliminariile UEFA Conference League.