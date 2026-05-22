New York Knicks câștigă și meciul 2 din finala Conferinței de Est din NBA contra Cleveland Cavaliers

New York Knicks a avut un sfert trei excelent și a învins vineri formația Cleveland Cavaliers cu 109-93, preluând conducerea cu 2-0 în finala Conferinței de Est din Liga profesionistă nord-americană de baschet - NBA.
sursă foto: New York Knicks
Petre Apostol
22 mai 2026, 06:14, Sport
Într-un meci în care vedeta echipei din New York Jalen Brunson a avut o evoluție modestă la aruncări, Josh Hart a fost cel mai bun marcator al lui Knicks, cu 26 de puncte, record personal în playoff.

Brunson, care fusese eroul revenirii spectaculoase din meciul 1, când Knicks au întors un deficit de 22 de puncte, a marcat doar două puncte în prima jumătate. A încheiat partida cu 19 puncte și 14 pase decisive, un record personal în playoff.

Hart a reușit și el 7 pase decisive și a înscris 5 aruncări de trei puncte din totalul de 13 ale echipei.

Mikal Bridges a contribuit cu 19 puncte, iar Karl-Anthony Towns a reușit double-double, cu 18 puncte și 13 recuperări. Knicks a controlat meciul în mare parte, la Madison Square Garden, înaintea deplasării la Cleveland pentru meciurile 3 și 4.

De la Cavaliers, Donovan Mitchell a înscris 26 de puncte. James Harden a adăugat 18 puncte.

Succesul reprezintă a noua victorie consecutivă în playoff pentru Knicks.

Câștigătoarea seriei va juca în finala NBA împotriva uneia dintre echipele Oklahoma City Thunder sau San Antonio Spurs, aflate la egalitate, 1-1, în finala Conferinței de Vest.

