Prima pagină » Sport » Unul dintre cei mai titrați piloți de curse de turisme din SUA a murit la doar 41 de ani

Unul dintre cei mai titrați piloți de curse de turisme din SUA a murit la doar 41 de ani

Pilotul american Kyle Busch, dublu campion al NASCAR Cup Series (campionatul american de turisme) și unul dintre cei mai titrați piloți din istoria competiției, a murit joi, la vârsta de 41 de ani, au anunțat familia, echipa Richard Childress Racing și NASCAR.
Unul dintre cei mai titrați piloți de curse de turisme din SUA a murit la doar 41 de ani
sursă foto: NASCAR
Petre Apostol
22 mai 2026, 01:09, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit comunicatului oficial al organizatorilor competiției americane de turisme, Busch fusese internat anterior din cauza unei „boli severe”, iar starea sa s-a deteriorat rapid în ultimele zile.

„Suntem devastați să anunțăm trecerea în neființă a lui Kyle Busch”, se arată în declarația comună a familiei Busch, NASCAR și Richard Childress Racing, care l-au descris drept „un talent rar, o figură definitorie a sportului și un viitor membru al Hall of Fame”.

Busch a fost una dintre cele mai dominante prezențe din NASCAR în ultimele două decenii, cu două titluri în Cup Series (2015, 2019) și 63 de victorii la nivel de elită. În total, el a acumulat peste 100 de victorii în seriile naționale NASCAR, fiind unul dintre cei mai de succes piloți din istorie.

Cariera sa a inclus perioade la Hendrick Motorsports, Joe Gibbs Racing și Richard Childress Racing, unde a rămas activ până în sezonul 2026.

Oficialii organizației NASCAR au transmis condoleanțe și au anunțat că „sportul a pierdut una dintre figurile sale definitorii”.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
Economia României va stagna în 2026, potrivit Comisiei Europene. Care sunt cauzele
Gandul
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Marea Britanie ia o decizie fără precedent privind sancțiunile impuse Rusiei, stârnind furia UE și a Ucrainei
Libertatea
Ingredientul pe care tot mai mulți îl pun în cafea pentru a reduce balonarea și inflamația
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia