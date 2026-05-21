Club Brugge, campioana Belgiei pentru a 20-a oară după remiza cu KV Mechelen

Club Brugge, echipă pregătită de Nicky Hayen, a deschis scorul în minutul 17 prin grecul Christos Tzolis, care a finalizat o fază începută de Tresoldi și Siquet.

Gazdele au egalat imediat după pauză, în minutul 49, prin Myron Van Brederode. Însă, Brugge a revenit rapid în avantaj trei minute mai târziu, când Tzolis i-a oferit pasa decisivă lui Nicolo Tresoldi pentru 2-1.

Finalul a fost tensionat, iar KV Mechelen a restabilit egalitatea după o eroare a portarului Dani van den Heuvel la un corner, scorul de 2-2 menținând emoțiile privind titlul până la ultimele minute.

Club Brugge a urmărit apoi cu atenție rezultatul din partida rivalei Union Saint-Gilloise, principala urmăritoare. Saint-Gilloise a remizat, 0-0, cu Gent, rămânând la patru puncte în urma echipei din Brugge, imposibil de recuperat cu o singură etapă înainte de finalul sezonului.

Un rol decisiv în succesul din play-off i-a revenit lui Christos Tzolis, autor al golului și pasei decisive de joi, ajungând la șapte goluri și nouă assist-uri în această fază a campionatului.

Titlul va fi sărbătorit oficial duminică, la ultimul meci al sezonului, împotriva lui AA Gent, pe stadionul Jan Breydel, partidă care va marca și despărțirea portarului Simon Mignolet de publicul din Brugge.