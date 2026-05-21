Haaland și Ødegaard, liderii Norvegiei la Cupa Mondială 2026: lotul de jucători anunțat de rege

Căpitanul lui Arsenal, Martin Ødegaard, a fost confirmat drept lider al selecționatei nordice. Atacantul lui Manchester City, Erling Haaland, reprezintă principala armă ofensivă a echipei din Norvegia, care revine la un turneu final de Campionat Mondial după o absență de 28 de ani.

O surpriză notabilă este convocarea portarului Sander Tangvik (Hamburger SV), singurul jucător fără selecții la naționala mare, inclus în lot după o accidentare a lui Mathias Dyngeland.

Selecția include 4 jucători de la FK Bodø/Glimt, club care a avut un parcurs european solid și care a eliminat echipa pregătită de românul Cristi Chivu, Inter Milano, în play-off-ul Champions League.

Lotul complet al Norvegiei:

Portari: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Fundași: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Mijlocași: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Atacanți: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

Norvegia va debuta la turneul final pe 16 iunie, la Boston, împotriva Irakului, urmând să mai întâlnească Senegal și Franța în grupa sa de la Cupa Mondială organizată în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.