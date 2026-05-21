Prima pagină » Sport » Haaland și Ødegaard, liderii Norvegiei la Cupa Mondială 2026: lotul de jucători anunțat de rege

Haaland și Ødegaard, liderii Norvegiei la Cupa Mondială 2026: lotul de jucători anunțat de rege

Norvegia va merge la Cupa Mondială din această vară cu o echipă condusă de starurile Erling Haaland și Martin Ødegaard, cei doi fiind incluși în lotul de 26 de jucători anunțat într-un mod inedit, joi seară, printr-un mesaj video transmis de regele Norvegiei.
Haaland și Ødegaard, liderii Norvegiei la Cupa Mondială 2026: lotul de jucători anunțat de rege
sursă foto: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
22 mai 2026, 00:35, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Căpitanul lui Arsenal, Martin Ødegaard, a fost confirmat drept lider al selecționatei nordice. Atacantul lui Manchester City, Erling Haaland, reprezintă principala armă ofensivă a echipei din Norvegia, care revine la un turneu final de Campionat Mondial după o absență de 28 de ani.

O surpriză notabilă este convocarea portarului Sander Tangvik (Hamburger SV), singurul jucător fără selecții la naționala mare, inclus în lot după o accidentare a lui Mathias Dyngeland.

Selecția include 4 jucători de la FK Bodø/Glimt, club care a avut un parcurs european solid și care a eliminat echipa pregătită de românul Cristi Chivu, Inter Milano, în play-off-ul Champions League.

Lotul complet al Norvegiei:

Portari: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Fundași: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Mijlocași: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Atacanți: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

Norvegia va debuta la turneul final pe 16 iunie, la Boston, împotriva Irakului, urmând să mai întâlnească Senegal și Franța în grupa sa de la Cupa Mondială organizată în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
Economia României va stagna în 2026, potrivit Comisiei Europene. Care sunt cauzele
Gandul
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Marea Britanie ia o decizie fără precedent privind sancțiunile impuse Rusiei, stârnind furia UE și a Ucrainei
Libertatea
Ingredientul pe care tot mai mulți îl pun în cafea pentru a reduce balonarea și inflamația
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia