Carlo Ancelotti, despre convocarea lui Neymar în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială: Depinde doar de el

„Convocarea lui Neymar depinde doar de el. Depinde de ceea ce arată jucătorul pe teren. Acesta este un criteriu foarte clar și nu este valabil doar pentru Neymar”, a spus Ancelotti, într-un interviu publicat miercuri de The Guardian.

Fostul star de la Barcelona și PSG nu a mai jucat pentru Seleção din octombrie 2023.

Tehnicianul italian a explicat că talentul lui Neymar nu este pus sub semnul întrebării, însă starea sa fizică reprezintă factorul decisiv.

„În cazul lui Neymar trebuie doar să evaluăm condiția fizică, pentru că talentul lui este dincolo de orice îndoială. Depinde de el, nu de mine”, a adăugat selecționerul Braziliei.

Naționala de fotbal a Braziliei va anunța lotul pentru Cupa Mondială pe 18 mai, iar subiectul Neymar domină dezbaterile privind lotul echipei sud-americane. Potrivit unui sondaj realizat de institutul Datafolha, 53% dintre brazilieni își doresc prezența atacantului la turneul final.

Obiectiv – câștigarea Cupei Mondiale

Ancelotti, instalat la conducerea Braziliei în mai 2025, a vorbit și despre rolul lui Vinícius Júnior, pe care încearcă să îl transforme în liderul echipei naționale, așa cum s-a întâmplat și la Real Madrid CF.

„Responsabilitatea pe care o are Vinícius este uriașă și uneori poate deveni o povară. Treaba noastră este să luăm o parte din această presiune de pe umerii lui, pentru ca el să joace cu bucurie și energie”, a afirmat antrenorul.

Ancelotti a subliniat însă că Brazilia nu trebuie să depindă de un singur fotbalist.

„Nu putem concentra totul asupra unui singur jucător. Trebuie să gândim ca o echipă. Doar așa putem câștiga Cupa Mondială”, a spus tehnicianul.

Fostul antrenor al lui Real Madrid a vorbit și despre obiectivul său principal: readucerea Braziliei în fruntea fotbalului mondial după o pauză de 24 de ani fără titlu mondial.

„Nu sunt obsedat să câștig Cupa Mondială, dar am plăcerea de a trăi acest moment, conducând cea mai importantă echipă națională din lume”, a declarat Ancelotti.

Brazilia va evolua la Cupa Mondială într-o grupă alături de Maroc, Haiti și Scoția.