Brazilia, lider mondial la exportul de fotbaliști. România, prezentă în ierarhie cu 81 de jucători plecați în străinătate

Brazilia continuă să fie principala „exportatoare” de fotbaliști din lume, cu 1.455 de jucători legitimați în afara țării, potrivit raportului publicat miercuri de Centrul Internațional pentru Studii Sportive (CIES). România figurează și ea în clasament, cu 81 de fotbaliști în campionate externe.
Foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
13 mai 2026, 12:52, Sport
Raportul CIES analizează numărul jucătorilor proveniți dintr-o anumită federație națională, formați într-o țară și transferați ulterior la un club din străinătate. Raportul a analizat datele din 135 de ligi profesioniste din întreaga lume.

România apare în acest clasament pe locul 49, cu 81 de fotbaliști care joacă peste hotare, înregistrând o ușoară scădere față de ultimii 5 ani (-4 jucători). Potrivit datelor CIES, principala destinație pentru jucătorii români este Ungaria.

Conform studiului numărul fotbaliștilor din Brazilia din afara granițelor a crescut cu 210 jucători, raportat la anul 2021. Cei mai mulți evoluează în Portugalia.

Franța ocupă locul secund în ierarhia globală, cu 1.275 de jucători aflați în străinătate, principala destinație fiind Luxemburg.

Argentina completează podiumul, cu 1.016 de stranieri, cei mai mulți transferați în Chile.

Datele publicate arată și o creștere accentuată a migrației fotbaliștilor la nivel global.

Franța a înregistrat cel mai mare salt numeric din 2021 până în prezent, cu 332 de jucători în plus plecați în străinătate. La nivel procentual, Portugalia, Spania și Nigeria au consemnat unele dintre cele mai importante creșteri.

CIES este un centru de cercetare specializat în analiza statistică și economică a fotbalului mondial, fondat în 2005 și afiliat Centrului Internațional pentru Studii Sportive din Neuchâtel, Elveția.

