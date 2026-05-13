Echipa naționala feminină de volei se reunește la Blaj pentru Liga Europeană. Lotul convocat

Echipa națională feminină de volei a României se reunește miercuri la Blaj, pentru startul pregătirilor în vederea participării în Liga Europeană, prima competiție majoră a verii pentru tricolore, înaintea Campionatului European.
sursă foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
13 mai 2026, 09:14, Sport
Selecționata pregătită de Guillermo Naranjo Hernandez va efectua cantonamentul la Blaj, 16 jucătoare fiind convocate pentru Liga Europeană.

Primele meciuri din Liga Europeană sunt programate în luna iunie. România va începe parcursul cu un turneu în Letonia. Tricolorele vor întâlni reprezentativa gazdă pe 5 iunie, iar o zi mai târziu vor juca împotriva Israelului.

Ulterior, România va găzdui la Blaj al doilea turneu din cadrul competiției. Va evolua pe 12 iunie contra echipei clasate pe locul 2 în preliminarii și pe 14 iunie împotriva Muntenegrului.

Al treilea turneu va avea loc o săptămână mai târziu, pe terenul formației câștigătoare în preliminarii. La acel turneu vor participa România, Portugalia și echipa gazdă.

În faza preliminară, programată la finalul lunii mai, evoluează Albania, Danemarca, Lituania și Luxemburg.

Primele patru clasate din ierarhia generală se vor califica în Final Four-ul competiției.

Căpitanul reprezentativei tricolore este Rodica Buterez.

Lotul convocat pentru Liga Europeană:

(în paranteză, echipele pentru care au evoluat în sezonul trecut)

Coordonatoare:

Iarina Axinte (CSO Voluntari)
Carolina Radu (Rapid)

Centri:

Diana Ariton (CSM Corona Brașov)
Andreea Cimpu (CSM Constanța)
Bianca Grama (CSM Volei Alba Blaj)
Denisa Ionescu (CSO Voluntari)

Extreme:

Adelina Budăi-Ungureanu (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)
Rodica Buterez (PGE Budowlani Lodz)
Bianca Cucu (CSM București)
Sorina Miclăuș (Rapid)
Georgiana Popa (CSO Voluntari)

Libero:

Andra Cojocaru (Dinamo)
Eliza Oțet (CSM București)
Diana Vereș (CSM Volei Alba Blaj)

Universali:

Simina Străchinescu (CSM Corona Brașov)
Iuna Zadorojnai (Aris Salonic)

Din stafful tehnic mai fac parte antrenorii secunzi Ion Teleleu și Vladimir Kapris.

