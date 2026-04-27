Volei Alba Blaj contestă condițiile de joc de la Voluntari din meciul 3 al finalei Diviziei A1

Echipa din Blaj afirmă că partida disputată în Sala „Gabriela Szabo” din Voluntari nu s-ar fi desfășurat în condiții regulamentare, semnalând existența unor coșuri de baschet amplasate la o înălțime considerată neconformă cu regulamentele în vigoare.

„CSM Volei Alba Blaj recunoaște victoria echipei CSO Voluntari, însă semnalează faptul că partida s-a desfășurat pe o suprafață de joc care nu respectă condițiile regulamentare”, se arată în comunicat.

Aspectul a fost sesizat oficial încă înainte de startul meciului, potrivit reprezentanților clubului din Blaj.

„Înaintea partidei, directorul executiv al clubului nostru a informat brigada de arbitri și observatorul meciului că, pe suprafața de joc, la înălțimea de aproximativ 3 metri, se aflau două coșuri de baschet, deși Regulamentul Oficial al Jocului de Volei (aplicabil competițiilor organizate de Federația Română de Volei și FIVB) prevede un spațiu liber de minimum 7 metri (Articolul 55, alineatul 1). S-a solicitat îndepărtarea acestora, însă cererea nu a fost soluționată”, se arată în comunicatul clubului.

În aceste condiții, echipa a decis să joace partida „din respect pentru public și competiție”.

Clubul solicită victoria la „masa verde”

Totodată, formația din Blaj anunță că va depune o contestație oficială la Federația Română de Volei, solicitând victoria la „masa verde”.

Reprezentanții Volei Alba Blaj mai anunță că, dacă situația va fi aceeași și la meciul 4, programat marți seară, de la ora 20:30, tot la Voluntari, va depune o nouă contestație.

„Sperăm ca meciul 4 să se desfășoare în condiții regulamentare. În cazul în care neregulile semnalate nu vor fi remediate, clubul nostru va depune o nouă contestație, pe modelul celei de după meciul 3. Echipa noastră respectă competiția și nu își permite să nu se prezinte la un meci oficial”, au mai spus oficialii clubului din Blaj.

„Considerăm că o finală de campionat, în care se întâlnesc cele mai bune echipe din România, trebuie să fie o sărbătoare a voleiului și să se desfășoare în condiții corecte, echitabile și regulamentare", au încheiat oficialii Volei Alba Blaj.

CSO Voluntari s-a impus în minimum de seturi luni seară, scor 25-20, 25-23, 25-21, și a preluat conducerea în finală, cu scorul de 2-1 la general. Se joacă după sistemul „cel mai bun din cinci partide”.