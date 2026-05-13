Restricții de trafic în Sibiu înaintea finalei Cupei României la fotbal

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a anunțat măsuri speciale de circulație și ordine publică pentru finala Cupei României, care se dispută miercuri, de la ora 20:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu.
sursă foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
13 mai 2026, 13:03, Social
Polițiștii au transmis că mai multe artere din zona stadionului vor fi închise circulației între orele 18:00 și 20:00, precum și timp de 45 de minute după încheierea partidei din finala Cupei României.

Restricțiile vizează străzile Rennes, Școala de Înot, Nicolae Olahus, Octavian Goga (între Nicolae Olahus și Alexandru Vlahuță), dar și strada Aurel Vlaicu.

Autoritățile estimează un aflux important de suporteri, atât dinspre gara orașului, cât și din zonele de acces pentru autocare și autoturisme personale.

„Mai multe echipe ale poliției rutiere, de ordine publică, dar și cuplurile chinotehnice vor asigura măsurile de siguranță publică și rutieră din municipiul Sibiu”, a transmis IPJ Sibiu.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile agenților aflați în trafic și să manifeste răbdare și responsabilitate în zonele aglomerate.

Totodată, spectatorii sunt încurajați să utilizeze mijloacele de transport în comun sau să se deplaseze pietonal către stadion, pentru a evita blocajele rutiere din apropierea arenei.

