Copilul de 5 ani, dispărut din Sibiu, a fost găsit viu după aproape 48 de ore

UPDATE, informații de la ISU Sibiu

Echipajul SMURD cu medic din cadrul ISU Sibiu se deplasează de urgență către locul în care băiețelul în vârstă de 5 ani, dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit.

Copilul urmează să fie evaluat medical.

Misiunea este în desfășurare.

Știrea inițială:

Copilul de 5 ani este viu.

Copilul se afla într-o zonă împădurită și a fost zărit din elicopter.

„Minorul dispărut a fost găsit în viață. Acțiunea este în dinamică”, a transmis Poliția Sibiu.

Copilul de 5 ani a dispărut luni după amiaza, de lângă tatăl său.