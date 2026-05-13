Copilul de 5 ani, dispărut din Sibiu, a fost găsit viu după aproape 48 de ore

Echipajul SMURD cu medic din cadrul ISU Sibiu se deplasează de urgență către locul în care băiețelul în vârstă de 5 ani, dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit.
Copilul urmează să fie evaluat medical.
Misiunea este în desfășurare.
Știrea inițială:
Copilul de 5 ani este viu.
Copilul se afla într-o zonă împădurită și a fost zărit din elicopter.
„Minorul dispărut a fost găsit în viață. Acțiunea este în dinamică”, a transmis Poliția Sibiu.
Copilul de 5 ani a dispărut luni după amiaza, de lângă tatăl său.