Copilul de 5 ani, dispărut din Sibiu, a fost găsit viu după aproape 48 de ore

Copilul în vârstă de 5 ani, dispărut luni după-amiază dintr-o localitate din Sebeșu de Jos, județul Sibiu, a fost găsit miercuri, într-o zonă împădurită.
Laura Buciu
13 mai 2026, 13:26, Social
UPDATE, informații de la ISU Sibiu

Echipajul SMURD cu medic din cadrul ISU Sibiu se deplasează de urgență către locul în care băiețelul în vârstă de 5 ani, dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit.

Copilul urmează să fie evaluat medical.

Misiunea este în desfășurare.

Știrea inițială:

Copilul de 5 ani este viu.

Copilul se afla într-o zonă împădurită și a fost zărit din elicopter.

„Minorul dispărut a fost găsit în viață. Acțiunea este în dinamică”, a transmis Poliția Sibiu.

Copilul de 5 ani a dispărut luni după amiaza, de lângă tatăl său.

Copilaș în vârstă de 5 ani a dispărut în această după-amiază, din Sebeșu de Jos, județul Sibiu. Polițiștii, pompierii, jandarmii, dar și salvamontiștii l-au căutat pe micuț, cu elicopterul, dar și cu câinii.

