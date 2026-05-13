Evenimente dedicate aniversării a 45 de ani de la primul zbor în spațiu al unui român. Astronauți internaționali participă la programul aniversar din București

Potrivit Fundației Cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu, vor avea loc, în Capitală, mai multe manifestări, dedicate împlinirii a 45 de ani de la primul zbor în spațiul cosmic al unui român.

Marți, au sosit în București 14 invitați internaționali, astronauți și specialiști din domeniu, care participă, alături de Dumitru Prunariu, la evenimentele dedicate aniversării, ce reunește reprezentanți ai mediului academic și ai cercetării științifice.

Delegația, primită oficial de Președintele Senatului

În programul de miercuri, invitații vor vizita Catedrala Națională, la ora 10:30 și vor fi primiți, oficial, la Parlamentul României, la ora 12:00, de către Președintele Senatului.

De asemenea, începând cu ora 16:00, se va desfășura ședința anuală a membrilor grupului ASE Europa și reuniunea Comitetului Executiv ASE, la sediul Băncii Naționale a României. În cadrul aceleiași întâlniri, Guvernatorul BNR va prezenta medalia aniversară, produsă de Monetaria Statului, în scopul acestei ocazii.

Pe parcursul acestei săptămâni, delegația va participa la o sesiune la Academia Română, unde vor avea loc întâlniri cu studenții, în Aula Academiei de Studii Economice din București.

Mai multe întâlniri în universitățile din țară

Vizitele vor continua în centre universitare din țară, printre care Universitatea Transilvania din Brașov și Academia Forțelor Aeriene, unde vor avea loc dialoguri cu academicienii și se va inaugurara un amfiteatru, care poartă numele primului român care a zburat în spațiu. Programul va fi completat de o vizită la ELI-NP Măgurele – infrastructură europeană de cercetare de vârf în domeniul laserilor de mare putere, parte a ELI – Extreme Light Infrastructure.

Invitații ce vor participa la manifestări

Astronauții ce vor participa la evenimentele aniversare sunt Julie Payette, Claudie Haigneré, Jean-Pierre Haigneré, Ulrich Walter, Paolo Nespoli, Jannicke Mikkelsen, Ivan Bella, Pedro Duque și Alper Gezeravcı.

Printre persoanele invitate la evenimente, se numără:

Prof. Dr. Pascale Foing Ehrenfreund, președinta COSPAR (Committee on Space Research), o m de știință de renume internațional;

Prof. Bernard Foing, om de știință francez, director executiv al International Lunar Exploration Working Group (ILEWG);

Dr. Jean-Michel Contant, Secretarul General al Academiei Internaționale de Astronautică (IAA);

Andy Turnage, directorul executiv al Asociției Exploratorilor Spațiului Cosmic (Association of Space Explorers – ASE);

Ada Samuelsson, expertă internațională, a lucrat timp de 27 de ani în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

Zborul în spațiu al lui Dumitru Prunariu

La data de 14 mai 1981, Dumitru Prunariu se afla la bordul navei Soyuz-40, care s-a lansat de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan.

În ziua următoare, nava efectuează joncțiunea (cuplarea) cu stația orbitală Salyut-6., iar în perioada 15–21 mai, au fost realizate 15 experimente românești și 7 internaționale, în domenii precum astrofizica, studiul materialelor, al radiațiilor cosmice, al medicinei și biologiei spațiale, al psihologiei.

În data de 22 mai, nava aterizează în stepa din Kazahstan, în apropiere de orașul Dzhezkazgan.

Luna următoare, la data de 2 iunie 1981, Prunariu primește titlul de Erou, din partea Kremlinului. Pe 5 iunie, revine în România, iar 8 iunie este decorat de conducerea statului.

În anul următor, în data de 12 februarie 1982, elemente de infrastructură ale misiunii Soyuz-40 sunt donate României și expuse la Muzeul Militar Național din București.