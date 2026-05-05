Dumitru Prunariu marchează 45 de ani de la zborul cosmic. Evenimente academice și astronauți internaționali în România

Programul anunțat include o serie de manifestări științifice, educaționale și publice, desfășurate în perioada 12–18 mai, concepute pentru a evidenția impactul momentului din 1981 asupra dezvoltării cercetării aerospațiale și pentru a stimula interesul tinerelor generații pentru domeniile STEM.

Agenda cuprinde o sesiune aniversară găzduită de Academia Română, dedicată semnificației istorice și științifice a misiunii, precum și lansarea emisiunii filatelice „Cosmos 2026”.

Printre principalele evenimente se numără organizarea unei reuniuni de lucru a astronauților europeni, membri ai ASE Europa, și reuniunea Comitetului Executiv ASE.

În plan educațional, programul include întâlniri cu publicul și studenții în Aula Academiei de Științe Economice din București, precum și evenimente organizate în centre universitare din țară, printre care Universitatea Transilvania din Brașov și Academia Forțelor Aeriene, unde sunt prevăzute dialoguri cu comunitatea academică și inaugurarea unui amfiteatru care poartă numele primului român care a fost în spațiu.

Oaspeților străini li se vor prezenta stadiul cercetării și echipamentele moderne ale Infrastructurii paneuropene de cercetare distribuită ELI – Extreme Light Infrastructure de la Măgurele.

La conferința de presă a fost invitat Mugurel Liviu Bălan, cofondator al companiei Romanian InSpace Engineering și lider al diviziei Satellite Systems & AIT, care a prezentat participarea RISE la experimente efectuate la bordul Stației Cosmice Internaționale și realizarea primului satelit activ românesc, precum și pregătirea pentru primele exporturi de High Tech din România.

Participarea astronauților și experților străini conferă programului o dimensiune internațională, contribuind la consolidarea cooperării în domeniul aerospațial și la promovarea valorilor științifice în rândul publicului.