45 de ani de la primul zbor al unui român în spațiul cosmic

Se împlinesc 45 de ani de la primul zbor al unui român în spațiul cosmic. Cu această ocazie, Fundația Cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu organizează, marți, manifestări ocazionate de această aniversare.
Sursa foto: Facebook/Dumitru-Dorin Prunariu
Laura Buciu
01 mai 2026, 19:53, Life-Inedit

De asemenea, se va organiza sesiunea anuală a Asociației Exporatorilor Spațiului Cosmic, filiala Europa.

Cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu va susține o conferință de presă la ora 11, în sala Montreal a Hotelului Pullman din București.

Dumitru Dorin Prunariu, actualmente general-locotenent în retragere al Ministerului Apărării Naționale, este primul și singurul cosmonaut român, care în perioada 14–22 mai 1981 a efectuat un zbor cosmic.

Românul Dumitru-Dorin Prunariu, președintele Asociația Exporatorilor Spațiului Cosmic

Asociația Exporatorilor Spațiului Cosmic (ASE), este asociația profesională a astronauților și cosmonauților din 43 de state, numărând acum peste 400 de membri. Aceasta promovează perspectiva unică a membrilor ei pentru a promova beneficiile globale ale științelor spațiale, explorării și cooperării internaționale, pentru a educa și inspira generațiile viitoare, și pentru a încuraja o mai bună gestionare a planetei noastre.

Filiala europeană a ASE este una din cele patru filiale regionale, cuprinzând în principal astronauți din statele membre ale Agenției Spațiale Europene.

Dumitru-Dorin Prunariu a fost președintele ales pe parcursul a două mandate de la organizarea ei în anul 2010.

ASE Europa organizează o reuniune anuală într-o țară europeană, prin rotație, dezvoltând astfel, prin manifestări și evenimente, interesul pentru acest domeniu de activitate și prestigiul țării în cauză.

 

