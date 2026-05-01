45 de ani de la primul zbor al unui român în spațiul cosmic

De asemenea, se va organiza sesiunea anuală a Asociației Exporatorilor Spațiului Cosmic, filiala Europa.

Cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu va susține o conferință de presă la ora 11, în sala Montreal a Hotelului Pullman din București.

Dumitru Dorin Prunariu, actualmente general-locotenent în retragere al Ministerului Apărării Naționale, este primul și singurul cosmonaut român, care în perioada 14–22 mai 1981 a efectuat un zbor cosmic.

Românul Dumitru-Dorin Prunariu, președintele Asociația Exporatorilor Spațiului Cosmic

Asociația Exporatorilor Spațiului Cosmic (ASE), este asociația profesională a astronauților și cosmonauților din 43 de state, numărând acum peste 400 de membri. Aceasta promovează perspectiva unică a membrilor ei pentru a promova beneficiile globale ale științelor spațiale, explorării și cooperării internaționale, pentru a educa și inspira generațiile viitoare, și pentru a încuraja o mai bună gestionare a planetei noastre.

Filiala europeană a ASE este una din cele patru filiale regionale, cuprinzând în principal astronauți din statele membre ale Agenției Spațiale Europene.

Dumitru-Dorin Prunariu a fost președintele ales pe parcursul a două mandate de la organizarea ei în anul 2010.

ASE Europa organizează o reuniune anuală într-o țară europeană, prin rotație, dezvoltând astfel, prin manifestări și evenimente, interesul pentru acest domeniu de activitate și prestigiul țării în cauză.