De ce cartofii „furați" din farfuria altuia par mai gustoși: explicația surprinzătoare a cercetătorilor

Un nou studiu, citat de Euronews, sugerează că mâncarea „furată” din farfuria altcuiva nu este doar un obicei enervant, ci și unul care oferă o satisfacție mai mare, explicată prin mecanisme psihologice legate de risc și interdicție.
Victor Dan Stephanovici
30 apr. 2026, 10:16, Life-Inedit

Cercetarea, realizată de specialiști de la Russian Medical Academy și publicată în revista Food Quality and Preference, a analizat comportamentul a 120 de participanți în situații diferite legate de consumul de cartofi prăjiți, transmite Euronews.

De la „poți să iau unul?” la… farfurie goală

Scenariul este familiar pentru mulți: cineva spune că nu vrea cartofi, dar ajunge să guste „doar unul”, apoi încă unul, până când porția dispare aproape complet. Studiul a încercat să înțeleagă de ce această tentație persistă. Participanții au primit aceeași porție de cartofi în mai multe contexte: serviți direct, oferiți de altcineva sau „furați” în mod discret de la ceilalți, inclusiv în situații cu risc ridicat de a fi prinși. Rezultatele au fost clare: cartofii „furați” au fost evaluați drept cei mai gustoși. În unele cazuri, aceștia au primit scoruri cu până la 40% mai mari pentru aromă, textură și savoare, comparativ cu cei consumați în mod obișnuit. Mai mult, cu cât riscul de a fi prins era mai mare, cu atât plăcerea resimțită creștea. Participanții au asociat experiența cu o combinație de emoție și vină, care a amplificat senzația de satisfacție.

Efectul „fructului interzis” și psihologia rarității

Cercetătorii explică fenomenul prin două concepte-cheie: „efectul fructului interzis” și mentalitatea de raritate. Atunci când ceva pare interzis sau limitat, devine automat mai valoros și mai dorit. În același timp, ideea că resursa (în acest caz, cartofii) nu este complet accesibilă poate activa comportamente impulsive și competitive. Studiile anterioare arată că acest tip de mentalitate poate reduce chiar și empatia față de ceilalți. Se explică astfel de ce „hoții de cartofi” ignoră adesea frustrarea celor din jur. Autorii studiului spun că rezultatele contribuie la o mai bună înțelegere a modului în care mici „abateri” cotidiene activează mecanismele de recompensă din creier. Chiar dacă descoperirea nu va opri fenomenul, ea oferă o explicație științifică pentru un comportament comun. Iar pentru unii, o scuză perfectă data viitoare când întind mâna spre farfuria altcuiva.

