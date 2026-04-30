St. Moritz schimbă modelul: stațiunea de lux construiește locuințe accesibile pentru rezidenți

În St. Moritz, autoritățile locale au început construcția unui imobil cu 19 apartamente, destinat exclusiv rezidenților, care vor fi închiriate în funcție de venit, scrie Il Post. Clădirea este amplasată în zona Signal, între pârtiile de schi și lac, iar finalizarea este estimată pentru vara anului 2027.

Criza locuințelor într-o stațiune de lux

Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al administrației locale de a combate lipsa locuințelor pentru persoanele cu venituri medii sau reduse. Deși stațiunea este sinonimă cu turismul de lux, realitatea pentru cei aproximativ 5.000 de locuitori permanenți este diferită. Autoritățile recunosc că tot mai mulți angajați din domenii esențiale, precum construcțiile sau industria hotelieră, nu își mai permit chirii în oraș. Potrivit viceprimarului Reto Matossi, inițiativa vizează persoanele care nu câștigă între 10.000 și 15.000 de franci elvețieni pe lună, prag considerat necesar pentru a face față costurilor ridicate din zonă.

Chiriile, adaptate veniturilor. Investiții și planuri de extindere

Noul imobil va include apartamente de diferite dimensiuni, de la garsoniere la locuințe cu patru camere. Chiriile vor varia în funcție de venitul chiriașilor, pornind de la aproximativ 750 de franci elvețieni pe lună pentru o garsonieră și ajungând la circa 2.500 de franci pentru apartamentele mai mari. „Vrem un sistem în care cine câștigă mai mult plătește mai mult, iar cine câștigă mai puțin plătește mai puțin”, a explicat Matossi.

Proiectul are un buget de aproximativ 13 milioane de franci elvețieni și reprezintă primul dintr-o serie de dezvoltări similare. Alte două proiecte sunt deja în fază de planificare, în zonele Du Lac și Salet, pentru care autoritățile intenționează să lanseze licitații până la finalul anului. Inițiativa are și un obiectiv strategic: prevenirea depopulării. Autoritățile avertizează că, fără soluții pentru locuire, orașul riscă să piardă forța de muncă necesară pentru funcționarea serviciilor esențiale, de la școli și comerț până la sistemul medical.