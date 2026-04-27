Fiica fostului președinte din Uzbekistan, judecată în Elveția pentru spălare de bani

Procesul de la Curtea penală din Elveția este programat să se desfășoare până în 22 mai, potrivit Associated Press.

Potrivit procurorilor elvețieni, Karimova ar creat și condus o rețea criminală cunoscută sub numele de „The Office”, care a implicat câteva zeci de persoane, dar și companii. Ea ar fi depus „fonduri cu origine criminală” în valoare de sute de milioane de dolari în Elveția și în străinătate. Fiica fostului președinte ar fi aranjat închirierea unor cutii de valori pentru depozitarea de numerar, bijuterii și alte obiecte de valoare de origine criminală.

Karimova nu participă la proces pentru că, potrivit unuia dintre avocații săi, acesteia nu i s-a permis să părăsească penitenciarul din Uzbekistan pentru a participa la proces. Avocatul femeii, numit Gregoire Mangeat, a declarat că va solicita o anchetă completă.

„Vom solicita achitarea completă a lui Gulnara Karimova”, a afirmat el.

Agenția de știri din uzbecă, Podrobno a a relatat că prezența Karimovei în sala de judecată din Elveția este „practic imposibilă”, pentru că femeia de 53 de ani își ispășea deja pedeapsa în Uzbekistan.

Ea a fost pusă sub acuzare în urmă cu trei ani în Elveția, alături de un fost director general al filialei uzbece a unei companii ruse de telecomunicații, pentru infracțiuni care ar fi fost comise între 2005 și 2013.

Acestea au avut loc în timpul mandatului tatălui său. Islam Karimov a condus țara din Asia Centrală timp de peste un sfert de secol, până la moartea sa, în 2016.

Karimova a lucrat anterior la Geneva, în cadrul ONU și beneficia de imunitate diplomatică.

Fiica fostului președinte a fost supusă unei serii de procese după o primă condamnare în Uzbekistan, acum opt ani și ispășește o pedeapsă de 13 ani pentru organizarea unui grup criminal, extorcare și delapidare.

Ea este încarcerată în prezent la colonia penitenciară pentru femei din regiunea Zangiota din Uzbekistan, aproape de periferia capitalei, Tașkent.