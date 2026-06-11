Prima pagină » Știri externe » A vrut să protejeze pensionarii de hoți și a fost concediat după 42 de ani de muncă

A vrut să protejeze pensionarii de hoți și a fost concediat după 42 de ani de muncă

Un poștaș elvețian cu 42 de ani de serviciu a fost concediat după ce a livrat colete direct la ușile locatarilor, în loc să folosească interfoanele. Jean-Daniel Taverney, în vârstă de 60 de ani, spune că a vrut să protejeze clienții de furturi.
A vrut să protejeze pensionarii de hoți și a fost concediat după 42 de ani de muncă
Andreea Tobias
11 iun. 2026, 10:26, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Taverney lucra de 42 de ani în Vevey și observase că furturile de colete deveniseră o problemă tot mai gravă în cantonul Ticino. Rapoartele privind astfel de furturi în Lugano și Bellinzona au crescut cu 15% în 2023, potrivit datelor poliției cantonale. Locatarii în vârstă erau cei mai vulnerabili, conform meyka.com.

„Am vrut doar să-mi protejez clienții”, a declarat poștașul.

A fost concediat după 42 de ani de muncă: Ce regulă a încălcat

Poșta Elvețiană susține că Taverney a încălcat directiva internă 2018-03, adoptată în martie 2018. Aceasta impune livrarea prin interfon sau la portarul clădirii, pentru a asigura trasabilitatea coletelor. Compania tratează nerespectarea acestei reguli ca motiv de sancțiuni disciplinare, inclusiv concediere.

Sindicatul: concedierea este abuzivă

Sindicatul Syndicom contestă decizia și o califică drept nejustificată și abuzivă. Reprezentanta sindicatului, Virginie Zürcher, afirmă că acest caz ilustrează o problemă mai largă la Poșta Elvețiană: indicatorii de performanță au ajuns să primeze în fața serviciului public și a bunăstării angajaților.

Cazul ridică întrebări despre modul în care instituția echilibrează regulile interne cu protecția reală a clienților.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
GSP.ro
PNL a decis în unanimitate că nu îl susține pe premierul desemnat Eugen Tomac
Gandul
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Lia Savonea, despre motivele achitărilor în multe dosare penale de corupție: „Populația nu înțelege toate aceste subterfugii”
Libertatea
596 lei în plus la pensie, pentru pensionarii din aceste orașe din România. Care este singura condiție
CSID
Erdogan, apel disperat către Nicușor Dan: „Trebuie neapărat să facem asta!”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia