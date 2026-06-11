A vrut să protejeze pensionarii de hoți și a fost concediat după 42 de ani de muncă

Taverney lucra de 42 de ani în Vevey și observase că furturile de colete deveniseră o problemă tot mai gravă în cantonul Ticino. Rapoartele privind astfel de furturi în Lugano și Bellinzona au crescut cu 15% în 2023, potrivit datelor poliției cantonale. Locatarii în vârstă erau cei mai vulnerabili, conform meyka.com.

„Am vrut doar să-mi protejez clienții”, a declarat poștașul.

A fost concediat după 42 de ani de muncă: Ce regulă a încălcat

Poșta Elvețiană susține că Taverney a încălcat directiva internă 2018-03, adoptată în martie 2018. Aceasta impune livrarea prin interfon sau la portarul clădirii, pentru a asigura trasabilitatea coletelor. Compania tratează nerespectarea acestei reguli ca motiv de sancțiuni disciplinare, inclusiv concediere.

Sindicatul: concedierea este abuzivă

Sindicatul Syndicom contestă decizia și o califică drept nejustificată și abuzivă. Reprezentanta sindicatului, Virginie Zürcher, afirmă că acest caz ilustrează o problemă mai largă la Poșta Elvețiană: indicatorii de performanță au ajuns să primeze în fața serviciului public și a bunăstării angajaților.

Cazul ridică întrebări despre modul în care instituția echilibrează regulile interne cu protecția reală a clienților.