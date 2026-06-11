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Inaugurarea noului pod dintre Canada și SUA, amânată pe termen nedeterminat. Proiect de peste 3 miliarde de euro

Deschiderea podului internațional Gordie Howe, noua legătură rutieră dintre Canada și Statele Unite, a fost amânată pe termen nedeterminat, la solicitarea autorităților americane, au anunțat joi oficiali canadieni și reprezentanți ai proiectului.
Inaugurarea noului pod dintre Canada și SUA, amânată pe termen nedeterminat. Proiect de peste 3 miliarde de euro
Sursa: Hepta
Petre Apostol
12 iun. 2026, 02:44, Știri externe
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Decizia intervine la doar două zile după ce premierul canadian Mark Carney declara că podul Gordie Howe urma să fie inaugurat înainte de sfârșitul săptămânii și lăuda cooperarea dintre cele două state.

„Canada și Statele Unite au convenit să amâne deschiderea podului pentru a acorda timpul necesar soluționării aspectelor care rămân în discuție”, a transmis Chuck Andary, directorul executiv interimar al Autorității Podului Windsor-Detroit, potrivit AFP.

La rândul său, Mark Carney a precizat că amânarea a fost solicitată de partea americană și este legată de „câteva probleme tehnice” care vor întârzia inaugurarea cu „câteva săptămâni”.

„Nu este nicio dramă aici”, a declarat premierul canadian în cadrul unei conferințe de presă.

Autoritățile nu au oferit o nouă dată pentru deschiderea oficială a podului și nici detalii privind problemele care trebuie rezolvate înainte de intrarea în exploatare a infrastructurii.

Podul Gordie Howe, numit după legenda canadiană a hocheiului pe gheață, leagă orașele Detroit și Windsor și este considerat unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură transfrontalieră din America de Nord.

Construcția a început în 2018 și a implicat investiții estimate la 5,7 miliarde de dolari canadieni (aproximativ 3,5 miliarde de euro).

Proiectul a fost afectat în ultimele luni și de tensiunile politice dintre Ottawa și Washington. În februarie, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar trebui să dețină „cel puțin jumătate” din infrastructură, comentarii formulate pe fondul disputelor comerciale dintre cele două țări.

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