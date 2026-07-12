Podul dintre Canada și SUA a primit undă verde pentru inaugurare din partea lui Trump. Când se va deschide

Președintele american Donald Trump a dat undă verde pentru inaugurarea podului dintre SUA și Canada, al cărui proiect a fost lansat în urmă cu 13 ani și care costă 4,5 miliarde de dolari.

Informația vine în contextul în care oficialii americani și canadieni au ajuns la un acord pentru a rezolva disputa care a întârziat deschiderea acestuia.

Potrivit Financial Times, se preconizează că Podul Internațional Gordie Howe se va deschide pe 27 iulie, după ce președintele SUA și-a retras obiecțiile față de proiect.

Podul a reprezentat mult timp o sursă de tensiune în relațiile dintre SUA și Canada, care s-au deteriorat în al doilea mandat al lui Trump.

Concret, în luna februarie a acestui an, Trump a declarat că nu va deschide podul „până când Statele Unite nu vor fi despăgubite integral” de Canada, relevă sursa citată.

Ulterior s-a aflat că miliardarii proprietari ai podului rival Ambassador Bridge, care leagă deja Canada de SUA prin Detroit, au donat 1 milion de dolari către un Super PAC care îl susține pe Trump.

Inaugurarea trebuia să aibă loc acum o lună

Podul, care are o lungime de 2,4 kilometri și traversează râul Detroit și leagă „Motor City” de Windsor, Ontario, urma să fie inaugurat oficial pe 12 iunie. Ceremonia a fost amânată brusc după ce oficialii au declarat că Statele Unite și Canada încă lucrează la rezolvarea „problemelor rămase nerezolvate”, potrivit Associated Press.

Vineri seara, guvernul canadian a declarat că ambele părți au convenit asupra unor „măsuri de cooperare axate pe gestionarea taxelor de trecere”.

Podul Gordie Howe traversează râul Detroit între Windsor, Ontario, și Detroit, Michigan, și are șase benzi, fiind susținut de cabluri.