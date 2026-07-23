Sectorul lactatelor din Canada, în vizorul comercial al lui Trump

Sistemul de gestionare a aprovizionării cu produse lactate din Canada este din nou în centrul atenției, după ce președintele SUA l-a evidențiat ca fiind unul dintre cele trei principale motive de iritare folosite pentru a justifica un tarif de 50% pentru bunuri canadiene importate în SUA în valoare de 20 de miliarde de dolari, tarif care urmează să intre în vigoare în august, potrivit BBC.

Trump susține că sistemul, care prevede cote de producție, prețuri fixe și cote de import pentru lactate, ouă și carne de pasăre, este „nerezonabil” pentru fermierii americani care doresc să își vândă produsele la nord de graniță.

Politicienii canadieni vor trebui acum să decidă dacă să rămână fermi în sistemul lor popular de gestionare a aprovizionării sau să riște furia publicului și a unei industrii a produselor lactate „puternice” din punct de vedere politic, încercând să rezolve această problemă cu Trump.

Premierul Quebecului, Christine Fréchette, a cărei provincie găzduiește cea mai mare industrie a produselor lactate din Canada, a declarat marți că gestionarea aprovizionării nu este negociabilă.

Și săptămâna trecută, ministrul Comerțului dintre SUA și Canada, Dominic LeBlanc, a declarat pentru BBC că sistemul „este o piatră de temelie a economiei canadiene și a comunităților noastre rurale” care „asigură accesul canadienilor la produse lactate de înaltă calitate, fabricate de fermierii canadieni de lactate”.

Aceștia susțin că acest lucru sprijină fermierii canadieni și garantează stabilitatea prețurilor și a ofertei pentru alimentele de bază.

Doar o cantitate mică de lactate străine poate intra în Canada fără taxe vamale

Fermierii dețin cote de producție care limitează cantitatea de lactate pe care o pot produce. Prețurile sunt apoi stabilite de consiliile de comercializare din fiecare provincie, oferind fermierilor un venit previzibil, asigurând în același timp o aprovizionare internă constantă.

O cantitate mică de lactate străine poate intra în Canada fără taxe vamale sau cu taxe vamale reduse, în limitele cotelor stabilite. Cele care depășesc limita, însă, se confruntă cu o taxă de 200% până la aproape 300%, ceea ce face prohibitiv de costisitoare atât pentru producătorii străini, cât și pentru consumatorii străini să vândă în Canada.

În prezent, producătorii americani au acces fără taxe vamale la doar 3,5% din piața canadiană, chiar dacă țara se numără printre principalii importatori de lactate din SUA, cumpărând produse în valoare de 1,3 miliarde de dolari în 2025, conform datelor Departamentului Agriculturii din SUA (USDA).

Și administrația Biden a contestat practicile Canadei

Fermierii americani au solicitat de mult timp un acces mai mare la piață, în parte datorită unei producții record de lactate din SUA – mai mare decât susține consumul intern. Producătorii caută acum să vândă în altă parte și au în vizor piața a 40 de milioane de oameni din nordul graniței.

Un ordin al Casei Albe, emis luni, susține că acordul de liber schimb dintre Canada și UE facilitează vânzarea brânzeturilor în Canada de către producătorii europeni decât în ​​SUA, spunând că acesta echivalează cu „discriminare”.

Gestionarea ofertei nu a fost doar o frustrare pentru Trump. Administrația Biden anterioară a contestat de două ori practicile Canadei privind cotele de lactate în cadrul USMCA, pactul nord-american de liber schimb aflat în centrul discuțiilor actuale dintre SUA și Canada.