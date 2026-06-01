Măsură radicală în Elveția: străinii plătesc dublu pentru intrarea la piscină

O piscină publică din Pruntrut, Elveția a impus taxe duble de intrare pentru străini, comparativ cu tarifele pentru localnici, potrivit presei locale.

Accesul la ștrandul Porrentruy (în germană Pruntrut) din cantonul Jura a fost retricționat încă de vara trecută.

Incidente cu vizitatorii francezi

Potrivit agenției, restricțiile vin pentru a menține siguranța în urma incidentelor care au implicat vizitatori din Franța. În urma acestora, tinerilor francezi li s-a interzis accesul.

„Au băut alcool lângă piscină, au pus muzică tare și i-au provocat pe alții”, a declarat, pentru presa locală, o femeie care era la piscină. „Nu au venit aici să se distreze, ci să facă probleme”.

„Noua regulă se aplică tuturor francezilor sau non-elvețieni, iar asta e păcat pentru cei cu intenții bune”, a declarat fiul femeii. Potrivit acestuia, poliția ar putea fi prezentă și mai des. „Dar asta ar afecta reputația piscinei și a satului nostru”.

O femeie în vârstă de 40 de ani a fost hărțuită la piscină. „Am vrut să citesc în liniște, apoi a venit un bărbat și mi-a cerut în repetate rânduri numărul de telefon”, a declarat aceasta. Ea a văzut poliția intrând în piscină de mai multe ori. De asemenea, a fost martoră la personalul de securitate care escorta mai multe persoane afară, mai arată sursa.

Nerezidenții vor plăti de două ori mai mult decât rezidenții. Nerezidenții sunt definiți ca persoane care nu locuiesc, nu lucrează și nu sunt turiști în Elveția. Adulții din această categorie vor plăti 15 franci în loc de 7,50. Tinerii din această categorie vor plăti 10 franci în loc de 5. În plus, nerezidenții își pot achiziționa biletele doar online, iar biletul este valabil numai la prezentarea unui act de identitate la casa de bilete. De asemenea, nu sunt eligibili pentru un abonament.

Plângere depusă în urma tarifelor duble pentru străini

Șaptesprezece membri ai consiliului local și cetățeni au depus o plângere, în urma acestor tarife pentru străini. Ei solicită ca regulamentul discriminatoriu să nu fie aprobat, deoarece încalcă principiile constituționale.

„Ar trebui să nu mai generalizăm și să-i punem pe toți laolaltă”, a precizat pentru aceeași sursă un bărbat prezent la ștrand. „Prietenii mei nu mai vin pentru că este prea scump pentru ei”.

„Multe familii franceze nu vor mai veni”, au menționat, de asemenea, alte două femei.

Personalul care administrează piscina a refuzat să comenteze despre acest subiect, potrivit aceleiași surse.