Incendiul din barul din Elveția: Familiile răniților italieni au primit facturi pentru spitalizarea acestora. Reacția Giorgiei Meloni

Familiile a trei cetățeni italieni, care au fost răniți în urma incendiului produs în noaptea de Revelion la un bar din Crans Montana, Elveția, au primit facturi pentru spitalizarea acestora în zilele de după tragedie. Sumele indicate variază între 15.000 și 60.000 de franci elvețieni. Premierul italian Giorgia Meloni a catalogat trimiterea acestor facturi ca fiind o „insultă" şi o „umilinţă".
imagine din barul Le Constellation Crans-Montana, sursa foto: X
Diana Nunuț
21 apr. 2026, 15:48, Social

Trei familii ale unor tineri italieni răniţi în incendiul de Revelion dintr-un bar din oraşul elveţian Crans Montana au primit facturi pentru spitalizarea acestora.

Spitalul din Sion, din cantonul Valais, a fost cel care a trimis facturile către familiile tinerilor răniți în urma incendiului, iar sumele indicate variază între 15.000 și 60.000 de franci elvețieni, potrivit publicației La Sicilia.

Premierul italian Giorgia Meloni a reacționat la aflarea acestei informații și a catalogat, într-o postare pe rețelele sociale, că trimiterea acestor facturi este o „insultă” şi o „umilinţă”.

„Am fost șocată de vestea facturilor în valoare totală de zeci de mii de euro trimise de un spital elvețian familiilor mai multor tineri implicați în incendiul de Revelion din Crans-Montana. Un spital din Sion a mers chiar până la a cere peste 70.000 de euro pentru doar câteva ore de spitalizare. O insultă, precum și o batjocură, pe care numai o birocrație inumană ar putea-o produce”, a scris Giorgia Meloni într-o postare pe X.

Premierul italian a menționat faptul că autorităţile elveţiene au dat asigurări că a fost o „greşeală” şi că familiile „nu vor trebui să plătească nimic” și a anunțat că l-a însărcinat pe ambasadorul Italiei la Berna să se ocupe de acest caz, pentru a se asigura că autoritățile elvețiene își respectă promisiunile.

„I-am cerut ambasadorului să țină această problemă sub cea mai strictă supraveghere, deoarece ar fi revoltător ca astfel de costuri să cadă asupra victimelor sau asupra Italiei”, a completat Meloni.

41 de persoane au murit în urma incendiului

În noaptea de Revelion, un incendiu a izbucnit în barul „Le Constellation” din oraşul Crans-Montana din Elveția. 41 de persoane și-au pierdut viața în urma tragediei, iar alte peste 100 au fost rănite.

În luna februarie, guvernul Elveției a anunțat că va acorda un sprijin financiar unic de 50.000 de franci elvețieni familiilor persoanelor decedate și victimelor grav rănite în urma incendiului. În plus, guvernul a anunțat că va convoca consultări cu victimele, companiile de asigurări și autoritățile pentru a media acorduri amiabile cu scopul de a evita procesele de durată și că este pregătit să aloce fonduri de până la 20 de milioane de franci pentru eventualele despăgubiri.

