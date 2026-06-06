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G4 Media: Curtea Supremă a anulat probele SRI din dosarul „Loteria Română” lui Maricel Păcuraru

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis anularea probelor obținute între 2010 și 2013 de DNA cu sprijinul SRI, în baza unor mandate de siguranță națională, în dosarul „Loteria Română” în care este implicat patronul Realitatea TV, Maricel Păcuraru.
G4 Media: Curtea Supremă a anulat probele SRI din dosarul „Loteria Română” lui Maricel Păcuraru
Departamentul Justiție
06 iun. 2026, 10:50, Social
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Decizia a fost pronunțată pe 4 iunie 2026 de judecătoarele Adina Adriana Radu și Adriana Ispas, desființând o încheiere anterioară din ianuarie 2026, prin care judecătorul Alin Nicolescu respinsese ca inadmisibilă solicitarea de verificare a legalității acestor probe, potrivit G4Media. 

Prin noua hotărâre, instanța supremă a admis sesizarea trimisă de Tribunalul București și a constatat nelegalitatea interceptărilor și înregistrărilor autorizate prin mandate de securitate națională în perioada 2010-2013. 

„Admite contestaţiile formulate de inculpaţii Păcuraru Maricel şi S.C. Global Network System S.R.L. împotriva încheierii nr. (…) din data de 20 ianuarie 2026, pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. (…)/2015.

Desfiinţează încheierea contestată şi rejudecând: Admite sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală prin încheierea din data de 11 septembrie 2025, pronunţată în dosarul nr. (…)2015.

Constată nelegalitatea interceptărilor şi înregistrărilor comunicaţiilor electronice autorizate prin încheierile judecătorului din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care au stat la baza emiterii mandatelor de securitate naţională: mandatul nr. (…)/21.09.2010, mandatul nr. (…)/09.08.2011, mandatul nr. (…)/09.11.2011,  mandatul nr. (…)/07.05.2012, mandatul nr. (…)/29.01.2013, mandatul nr. (…)/26.04.2013, două mandate cu nr. (….)/07.02.2012, mandatul nr. (…)/06.12.2011, mandatul nr. (…)/02.08.2012 şi două mandate cu nr. (…)/13.09.2011, precum şi a notelor de redare a convorbirilor telefonice şi comunicărilor electronice efectuate în baza acestor mandate.

Dispune comunicarea de îndată a încheierii completului de judecată din cadrul Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, care a dispus sesizarea (…) Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 04 iunie 2026”, a decis ÎCCJ. 

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