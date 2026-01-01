Prima pagină » Știri externe » Explozie într-un bar din Crans-Montana: Autoritățile anunță câteva zeci de morți și 100 de răniți

Explozie într-un bar din Crans-Montana: Autoritățile anunță câteva zeci de morți și 100 de răniți

„Câteva zeci de persoane” sunt presupuse a fi decedate și aproximativ 100 rănite, majoritatea grav, în urma unui incendiu izbucnit într-un bar din Alpii Elvețieni în timpul Revelionului, a declarat joi poliția, citată de AP.
Foto: Pixabay
Cosmin Pirv
01 ian. 2026, 12:06, Știri externe

Poliția a declarat că nu poate oferi deocamdată informații mai precise despre numărul de persoane care au murit în incendiu.

Răniții au fost atât de numeroși încât unitatea de terapie intensivă și sala de operații a spitalului regional au ajuns rapid la capacitate maximă, potrivit consilierului regional Mathias Rénard.

Elicoptere și ambulanțe s-au deplasat la fața locului pentru a ajuta victimele, printre care și străini.

„Suntem devastați”, a declarat Frédéric Gisler, comandantul poliției cantonale din Valais, în cadrul unei conferințe de presă.

Beatrice Pilloud, procurorul general al cantonului Valais, a declarat că este prea devreme pentru a determina cauza incendiului. Experții nu au putut încă să intre în interiorul clădirii distruse.

O explozie s-a produs în timpul Revelionului într-un bar din Crans-Montana, Elveția. „A avut loc o explozie de origine necunoscută”, a spus, joi dimineața, pentru AFP, Gaetan Lathion, purtătorul de cuvânt al poliției din cantonul Wallis, din sud-vestul Elveției.

Se presupune că în bar, care are o capacitate de 300 de persoane, se aflau peste 100 de oameni.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că a cerut informații autorităților elevețiene privind cetățenia victimelor afectate de explozia produsă în noaptea de Revelion în stațiunea de schi Crans-Montana.

