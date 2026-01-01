Explozie într-un bar din Crans-Montana: Autoritățile anunță câteva zeci de morți și 100 de răniți

Poliția a declarat că nu poate oferi deocamdată informații mai precise despre numărul de persoane care au murit în incendiu.

Răniții au fost atât de numeroși încât unitatea de terapie intensivă și sala de operații a spitalului regional au ajuns rapid la capacitate maximă, potrivit consilierului regional Mathias Rénard.

Elicoptere și ambulanțe s-au deplasat la fața locului pentru a ajuta victimele, printre care și străini.

„Suntem devastați”, a declarat Frédéric Gisler, comandantul poliției cantonale din Valais, în cadrul unei conferințe de presă.

Beatrice Pilloud, procurorul general al cantonului Valais, a declarat că este prea devreme pentru a determina cauza incendiului. Experții nu au putut încă să intre în interiorul clădirii distruse.

O explozie s-a produs în timpul Revelionului într-un bar din Crans-Montana, Elveția. „A avut loc o explozie de origine necunoscută”, a spus, joi dimineața, pentru AFP, Gaetan Lathion, purtătorul de cuvânt al poliției din cantonul Wallis, din sud-vestul Elveției.

Se presupune că în bar, care are o capacitate de 300 de persoane, se aflau peste 100 de oameni.