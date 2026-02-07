Prima pagină » Social » Explozie într-un bloc din Chitila: 40 de persoane evacuate, două victime

Explozie într-un bloc din Chitila: 40 de persoane evacuate, două victime

Două persoane au suferit arsuri, iar 40 au fost evacuate din locuințe în urma unei explozii produse sâmbătă dimineața într-un bloc de garsoniere din Chitila, județul Ilfov.
Laura Buciu
07 feb. 2026, 08:42, Social

Potrivit ISU București-Ilfov, explozia s-a produs în jurul orei 04.

Pompierii ISU B-IF au intervenit pe Intrarea Banatului, localitatea Chitila, județul Ilfov, unde a avut loc o explozie într-o garsonieră de la etajul 3, dintr-un bloc cu 4 etaje.

Explozia nu a fost urmată de incendiu. În urma acesteia au fost desprinse elemente de tâmplărie din blocul în cauză.

Au fost evacuate în total 40 de persoane. Două victime din garsoniera în care s-a produs explozia, care au suferit arsuri, au fost asistate medical la fața locului și transportate la spital. Este vorba de cuplul care se afla în garsoniera în care s-a produs explozia, o femeie de 52 de ani și un bărbat de 64 de ani. Aceștia au suferit arsuri pe corp și au fost duși la spitalele Floreasca și Universitar.

De asemenea, la caz a fost solicitată prezența unei echipe din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru evaluarea situației potrivit competențelor.

Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu 5 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, două autospeciale de transport personal și victime multiple, două ambulanțe SMURD, și în sprijin, un echipaj SABIF.

