Vizibilitate redusă din cauza ceții și risc de polei pe drumuri din 16 județe

Ceața afectează, sâmbătă dimineața, circulația rutieră pe mai multe artere din țară și determină scăderea vizibilității în trafic, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.
07 feb. 2026, 06:39, Social

Centrul Infotrafic informează că ceața reduce vizibilitatea pe artere rutiere din județele Argeș, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vâlcea.

Izolat, în funcție de condițiile locale, fenomenul poate favoriza formarea ghețușului sau a poleiului.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să evite depășirile riscante.

De asemenea, șoferilor li se recomandă să nu oprească pe benzile de rulare sau pe banda de urgență de pe autostrăzi.

Pietonilor li se recomandă să evite deplasarea pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate diminuată din cauza ceții și să se asigure că intenția de traversare a fost observată de conducătorii auto.

