Infotrafic: Carosabil umed și condiții de ceață pe drumurile din mai multe zone din țară. Recomandări pentru șoferi

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că vineri dimineață nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Ceața este prezentă pe mai multe drumuri din județele Botoșani, Brașov, Dolj, Iași și Olt, acolo unde vizibilitatea este scăzută sub 200 de metri, local chiar sub 50 de metri, iar în funcție de condițiile locale este favorizată formarea poleiului.

Circulația la nivel național se desfășoară pe un carosabil umed și sunt semnalate precipitații sub formă de ploaie în județele Botoșani, Călărași, Vâlcea, dar și în municipiul București.

Situația pe autostrăzi

Potrivit Centrului INFOTRAFIC, se circulă pe un carosabil umed pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A0 Centura București, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, A7 Ploiești – Adjud, DN 1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești-Sibiu.

Vizibilitatea în trafic este una bună, chiar dacă se înregistrează precipitații sub formă de ploaie.

De asemenea, începând cu data de 4 februarie, a fost instituită măsura de închidere a circulației rutiere pe DN7C (Transfăgărășan), pe tronsonul kilometric 61+500 metri – 61+750 metri, în zona localității Arefu, județul Argeș, pentru executarea unor lucrări de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru (înlocuire grătare aferente barajului), lucrări care presupun staționarea unei macarale pe partea carosabilă. Acestea vor fi executate în intervalele orare 08:00 – 11:00 și 13:00 – 18:00, de luni până joi (pentru a asigura și circulația riveranilor în anumite perioade), respectiv 08:00 – 11:00, de vineri până duminică (pentru a permite și tranzitul turiștilor).

Măsura instituită pentru acest tronson este în vigoare până la data de 20 martie 2026.

Tot pe DN7C, pe sectorul kilometric 104 – 130+800 metri (între Piscu Negru și Bâlea Cascada), circulația rutieră este închisă pe timp de iarnă. Deschiderea circulației pe acest tronson este programată, de regulă, la începutul sezonului cald.

Recomandări pentru șoferi

Pentru evitarea producerii unor eventuale evenimente rutiere, conducătorilor auto li se recomandă să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, dar și să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul prin îndepărtarea zăpezii sau a gheții de pe geamuri.

De asemenea, șoferilor li se se recomandă să crească distanța de siguranță între autovehicule și să nu se angajeze în depășiri riscante și să nu oprească pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi.