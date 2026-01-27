Condiții periculoase pe șosele. Carosabil umed și ceață densă în mai multe zone din țară

Local, ceața reduce vizibilitatea pe mai multe șosele din județe aflate în zona de sud și de est a țării.

Nu sunt semnalate incidente în trafic care să impună restricții de circulație pe drumurile naționale sau pe autostrăzi.

„Recomandăm conducătorilor auto să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul, folosind în mod corespunzător sistemele de dezaburire și de iluminare, să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule și să nu se angajeze în depășiri riscante!

Nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi!” – transmite Infotrafic.