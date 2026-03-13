Nereguli la concediile medicale acordate personalului Primăriei Sectorului 2. Casele de asigurări, amendate

Verificările au fost solicitate de Primăria Sectorului 2 după ce, în urma reorganizării aparatului administrativ al instituției, a fost observată o creștere neobișnuită a numărului de concedii medicale. „Raportul rezultat în urma controalelor privind modul de acordare și justificare a concediilor medicale (…) confirmă existența unor nereguli și a dus la aplicarea de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 128.000 lei”, a comunicat vineri instituția.

În total, au fost identificate 22 de situații de abateri, pentru care au fost aplicate 11 avertismente și 15 amenzi.

Casele de asigurări sancționate

Sancțiunile au fost aplicate astfel: CAS Argeș a primit un avertisment, fără amenzi, iar CAS Călărași a primit trei avertismente. În cazul CAS Ilfov au fost aplicate șapte avertismente și cinci amenzi în valoare totală de 38.000 de lei, în timp ce CAS Municipiul București a fost sancționată cu nouă amenzi însumând 84.000 de lei. De asemenea, CASA OPSNAJ a primit o amendă de 6.000 de lei.

Nereguli repetate

Verificările au evidențiat mai multe tipuri de abateri repetate. Printre cele mai frecvente se numără lipsa adeverinței de salariat sau prezentarea acesteia într-o formă neconformă, eliberarea adeverințelor după acordarea concediului medical ori adeverințe care nu erau valabile la momentul emiterii certificatului.

De asemenea, au fost constatate situații în care documentația medicală nu conținea mențiuni obligatorii privind regimul igieno-dietetic și indicațiile terapeutice, dar și neconcordanțe între evidența primară a cabinetelor medicale și certificatele de concediu medical eliberate.

Alte abateri identificate în urma verificărilor au inclus nerespectarea prevederilor legale privind data acordării concediului medical, dar și situații punctuale, precum lipsa demersurilor pentru pensionarea pacientului la expirarea perioadei maxime de concediu medical sau eliberarea necorespunzătoare a certificatelor.

Numărul concediilor medicale s-a dublat

„Doar în luna iulie 2025 au fost acordate 113 concedii medicale, cu aproximativ 50% mai multe decât în aceeași perioadă a anului precedent”, a comunicat Primăria Sectorului 2.

În total, aceste concedii au însumat 1.142 de zile de absență și au generat cheltuieli suplimentare de aproximativ 250.000 de lei din bugetul local.

„Acest demers nu a avut ca scop sancționarea persoanelor care au nevoie reală de concediu medical, ci protejarea corectitudinii utilizării fondurilor publice”, au transmis autoritățile locale.