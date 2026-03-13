Vrei să plătești mai puțin pe încălzire și să poluezi mai puțin? Știința a ales sistemul câștigător

Cel mai eficient sistem de încălzire a fost identificat în urma unei analize comparative aprofundate. Cercetătorii din München au evaluat 13 soluții diferite pe exemplul unei locuințe tipice germane cu două etaje, potrivit Futura Sciences.

Sistemele analizate au inclus cazane pe gaz, cazane pe peleți și cazane cu gazificare a lemnului. Au fost testate și mai multe tipuri de pompe de căldură.

Evaluarea a luat în calcul costurile de instalare, consumul de energie, costurile de întreținere și emisiile de CO2 generate de fiecare sistem.

Pompa de căldură cu panouri fotovoltaice: de ce câștigă

Combinația dintre pompa de căldură aer-apă și panourile fotovoltaice a ieșit pe primul loc atât din punct de vedere economic, cât și ecologic. Rezultatul a surprins chiar și pe cercetători.

Explicația este simplă. Potrivit studiului, alimentarea cu energie electrică reprezintă peste 90% din impactul asupra mediului al pompelor de căldură în faza de utilizare. Adăugarea panourilor fotovoltaice reduce dependența de rețea. Emisiile de CO2 scad implicit.

Cazanul cu gazificare a lemnului s-a dovedit și el unul dintre cele mai eco-eficiente sisteme din analiză. Sistemele pe biomasă au în general cel mai redus impact asupra mediului dintre toate soluțiile studiate.

Ce sistem de încălzire trebuie evitat

La polul opus se află cazanele pe gaz. Acestea au cel mai mare impact asupra mediului dintre toate sistemele analizate. Contextul global contează: Acordul de la Paris din 2015 a impus reducerea emisiilor și revizuirea dependenței de combustibili fosili, inclusiv în sectorul încălzirii rezidențiale.