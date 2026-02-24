Prima pagină » Meteo » Vremea se încălzește odată cu venirea primăverii

Vremea se încălzește odată cu venirea primăverii

Vremea începe să se încălzească în săptămânile care urmează, prima săptămână de primăvară aducând temperaturi decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, iar ploile vor fi deficitare, anunță meteorologii.
Vremea se încălzește odată cu venirea primăverii
Laurentiu Marinov
24 feb. 2026, 07:59, Știrile zilei

În ultima săptămână de iarnă și primele două zile din martie, în perioada 23 februarie – 2 martie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile sud-estice, dar și ușor mai ridicate în cele vestice, transmite Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile nordice, dar și deficitar în cele sudice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval

În săptămâna 2 – 9 martie temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice și nord-vestice. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Pentru săptămâna 9 – 16 martie, meteorologii anunță că temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a teritoriului. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

În săptămâna 16– 23 martie mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. La ce oră a ajuns
Gandul
Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii de la Antena 1
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Medic psihiatru, despre efectele dependenței copiilor de social media. Gabriel Diaconu: „Sevrajul vine cu furie, panică, depresie, gânduri suicidare”
Libertatea
Rețetă ciorbă de castraveți murați. Ingredientele de care ai nevoie
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor