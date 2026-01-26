Cehia a strâns peste 6 milioane de dolari pentru ajutor umanitar pentru Ucraina în doar 5 zile

Donațiile vor fi folosite pentru achiziționarea de generatoare, încălzitoare chimice și baterii pentru populația care se confruntă cu temperaturi sub minus 20 de grade Celsius.

Inițiativa darekproputina.cz, activă încă din 2022 de la invazia completă a Ucrainei, a mobilizat 74.745 de donatori care au contribuit cu 126 milioane de coroane (aproximativ 6,16 milioane de dolari), iar alte donații în valoare de aproximativ 15 milioane de coroane sunt în curs de procesare. Campaniile precedente au inclus achiziția de drone, echipamente medicale, tancuri și chiar un elicopter Blackhawk, însumând peste 55 milioane de euro, scrie Reuters.

Organizatorul campaniei, Martin Ondracek, a precizat că două generatoare diesel, fiecare în valoare de 8 milioane de coroane, vor fi trimise către două unități medicale mai mici din Ucraina. Fondurile colectate sunt gestionate în colaborare cu trei organizații din Ucraina pentru a evita întârzierile logistice și vamale, dar echipa negociază și cu furnizori locali din Cehia, deoarece nu toate echipamentele sunt disponibile imediat.

„Există o cerere mare pentru încălzitoare chimice și baterii. Acestea din urmă sunt esențiale pentru ca oamenii să poată folosi energie atunci când aceasta este disponibilă, pentru a încărca telefoanele sau a folosi un ceainic electric”, a explicat Ondracek.

Situația energetică din Ucraina rămâne critică după atacurile rusești asupra rețelei electrice, care au determinat președintele Volodimir Zelenski să declare stare de urgență energetică. Comisia Europeană a anunțat că va trimite 447 generatoare de urgență în valoare de 3,7 milioane de euro (aproximativ 4,39 milioane de dolari) pentru a sprijini populația afectată.