Lukașenko avertizează NATO și Ucraina: Belarus ar putea folosi racheta „Oreșnik” în caz de atac

Liderul Belarusului, Alexander Lukașenko, a transmis un avertisment către statele occidentale și către Ucraina. El a spus că țara sa ar putea folosi sistemul rusesc de rachete „Oreșnik”, care are capacitate nucleară, dacă NATO sau Ucraina ar lovi obiective situate pe teritoriul belarus, scrie Kyiv Post.

Declarația a apărut ca reacție la afirmațiile făcute de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

La începutul lunii februarie, într-un interviu acordat publicației belaruse Zerkalo, liderul ucrainean a spus că Rusia și Belarus creează un „spectacol” în jurul amplasării sistemului de rachete Oreșnik în Belarus.

Zelenski a declarat indirect că această armă ar putea fi considerată o țintă legitimă pentru NATO.

„El (Alexander Lukașenko) nu ar trebui să facă jocuri, deoarece după acești pași, rușii vor aduce Oreșnik pe teritoriul belarus fără măcar să-l consulte pe Lukașenko”, a spus Zelenski.

Liderul belarus a calificat această declarație drept o afirmație fără sens și a spus că statul său nu intenționează să atace capitalele vecine, dar își va apăra teritoriul în cazul unei amenințări.

„Nu spun că vom ataca Vilnius, Varșovia sau Kievul cu acest «Oreșnik» mâine. Doamne ferește. Nu este sarcina noastră”, a declarat Lukașenko, vorbind cu jurnaliștii, vineri.

El a explicat că obiectivul principal al Belarusului constă în protejarea propriei securități. Totodată, a avertizat că orice intervenție externă ar putea declanșa un răspuns militar.

„Sarcina noastră este să ne apărăm țara. Dar dacă nu vreți ca «Oreșnikul» să lovească, atunci nu interveniți în relația noastră, nici din Ucraina, nici din Polonia, nici din Lituania, nici din Letonia.”

Lukașenko a mai precizat că autoritățile de la Minsk nu vor ignora atacurile asupra infrastructurii militare din Belarus, amenințând cu mijloace prin care ar putea răspunde unor astfel de acțiuni.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Rusia ar fi amplasat noul sistem de rachete în Belarus la sfârșitul anului 2025. În cadrul discursului anual susținut în decembrie, Lukașenko a confirmat că arma a ajuns în țară și a intrat în serviciu operațional.

„Oreșnikul se află în Belarus de ieri. Și intră în serviciu de luptă”, a spus Lukașenko.