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Kaja Kallas reacționează la propunerea franceză privind desființarea serviciului diplomatic al UE. Cum își apără instituția

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a reacționat la propunerea guvernului francez privind revizuirea serviciului diplomatic, SEAE, respectiv punerea acestuia sub controlul Comisiei Europene. „Aș dori să subliniez câtă valoare adăugată am adus Europei ca echipă, mai ales într-un moment în care un război pe scară largă face ravagii în Europa”, a spus Kallas într-un e-mail.
Kaja Kallas reacționează la propunerea franceză privind desființarea serviciului diplomatic al UE. Cum își apără instituția
Kaja Kallas. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
12 iun. 2026, 11:38, Știri externe
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Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, răspunde unui document al guvernului francez, aflat în discuție, care propunea opțiuni radicale pentru Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), printre care și trecerea acestuia sub controlul complet al Comisiei Europene.

Într-un e-mail transmis celor 5.000 de angajați, care a fost văzut de POLITICO, șefa diplomației UE a insistat că SEAE  „a adus valoare adăugată” blocului.

„Aș dori să subliniez câtă valoare adăugată am adus Europei ca echipă, mai ales într-un moment în care un război pe scară largă face ravagii în Europa”, a spus Kallas în e-mailul său, potrivit sursei citate.

„Relația dintre SEAE, Comisie și statele membre a fost discutată încă de la înființarea Serviciului. Având în vedere provocările geopolitice fără precedent cu care ne confruntăm, este firesc ca aceste discuții să atragă o atenție reînnoită și să capete o intensitate mai mare”, a mai scris Kallas în e-mail, conform POLITICO.

Totodată, ea a menționat că va discuta ideile de reformă în cadrul unei reuniuni informale a miniștrilor de externe după vară.

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Financial Times a relatat joi despre documentul intern, care indică trei opțiuni pentru reformarea SEAE: aducerea acestuia în întregime sub autoritatea Comisiei, transferarea funcțiilor sale cheie către Consiliul UE și consolidarea rolului lui Kallas.

Potrivit surselor FT, unele țări sunt nemulțumite și de faptul că șefa diplomației, Kaja Kallas, pare să-și exprime propriile opinii cu privire la chestiuni precum relațiile UE-China sau a avansat propuneri fără aprobarea statelor UE.

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