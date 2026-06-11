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FT: Țările UE iau în calcul „dezmembrarea” serviciului diplomatic al Uniunii

Franţa şi Germania discută propuneri de revizuire a serviciului diplomatic al UE, care a fost creat în urmă cu 15 ani, cu scopul de a îmbunătăţi răspunsul Uniunii la crizele geopolitice. Potrivit Financial Times, există nemulțumiri legate de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, care ar fi exprimat poziții proprii pe anumite subiecte sau a avansat propuneri fără aprobarea statelor UE.
FT: Țările UE iau în calcul „dezmembrarea” serviciului diplomatic al Uniunii
Sursa: Mediafax Foto Fotograf: Anadolu Agency/HEPTA
Diana Nunuț
11 iun. 2026, 12:31, Știri externe
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Parisul, Berlinul și alte capitale europene discută propuneri care includ retragerea competențelor de la șefa diplomației blocului, Kaja Kallas, și de la Serviciul de Acțiune Externă (SEAE) al acesteia, și redarea acestora Comisiei Europene și statelor membre.

Cinci surse care cunosc subiectul au declarat pentru Financial Times că propunerea este una dintre mai multe opțiuni incluse într-o evaluare a guvernului francez împărtășită cu alte state din blocul comunitar.

„Este clar că [SEAE] nu funcționează așa cum ar trebui în lumea de astăzi. Este disfuncțional. Problema este structurală, așa că structura trebuie reconstruită”, a declarat una dintre surse pentru FT.

Informația vine în contextul în care UE a fost afectată în ultimii ani atât de situația războiului din Ucraina, cât și de conflictul din Iran, dar și de amenințările președintelui american Donald Trump privind politicile tarifare, mulți punând la îndoială capacitatea SEAE de a coordona răspunsuri eficiente.

Nemulțumiri legate de șefa diplomației, Kaja Kallas

Una dintre propunerile Parisului o vizează pe șefa diplomației UE, Kaja Kallas, și prevede o limitare a autonomiei acesteia și o slăbire a controlului asupra rețelei de peste 140 de delegații pe care SEAE le gestionează în țări din întreaga lume.

Sursele citate de FT au precizat că mai multe state membre UE au susținut în privat că există o lipsă de coordonare între SEAE, ministerele de externe naționale și direcțiile de relații externe ale Comisiei și Consiliului.

În plus, unele țări sunt nemulțumite și de faptul că șefa diplomației, Kaja Kallas, pare să-și exprime propriile opinii cu privire la chestiuni precum relațiile UE-China sau a avansat propuneri fără aprobarea statelor UE.

Transferul competențelor SEAE către alte entități europene ar genera și economii prin reducerea unor posturi

Trei dintre oficiali au declarat pentru FT că reorganizarea SEAE ar putea fi influențată și de discuțiile în curs privind următorul buget comun al blocului.

În plus, transferul competențelor SEAE către alte entități europene ar putea genera inclusiv economii prin reducerea posturilor. De exemplu, realizarea listelor de sancțiuni și a propunerilor pentru misiuni militare ar putea fi transferată Consiliului, în timp ce diplomația de zi cu zi ar fi supravegheată de Comisie.

Potrivit FT, evaluarea guvernului francez are un caracter preliminar, însă este discutată la nivel înalt între guvernele UE. Cu toate acestea, Parisul a subliniat că toate opțiunile de pe masă prezintă avantaje și dezavantaje.

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