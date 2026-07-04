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UE vrea să-l sancționeze pe patriarhul Kirill. Italia și Bulgaria spun „nu”

Italia s-a alăturat Bulgariei în exprimarea unor rezerve față de propunerea Uniunii Europene de a-l sancționa pe patriarhul rus Kirill, inclusă în al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Roma nu a blocat inițiativa, dar solicită continuarea discuțiilor înainte de adoptarea unei decizii.
UE vrea să-l sancționeze pe patriarhul Kirill. Italia și Bulgaria spun „nu”
Maria Miron
04 iul. 2026, 04:59, Știri externe
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Potrivit unor diplomați europeni implicați în negocieri, citați vineri de Novinite, propunerea prezentată de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, prevede interzicerea accesului patriarhului Kirill pe teritoriul Uniunii Europene.

Liderul Bisericii Ortodoxe Ruse și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru președintele rus Vladimir Putin și a susținut public invazia Rusiei în Ucraina.

Vaticanul influențează poziția Italiei

Inițiativa întâmpină însă opoziția unor state membre. Bulgaria și-a exprimat deja dezacordul față de sancționarea liderului religios, iar Italia a cerut continuarea negocierilor înainte de a susține măsura. Surse diplomatice susțin că poziția Romei este influențată de poziția Vaticanului și de implicațiile pe care le-ar avea sancționarea liderului spiritual al unei biserici creștine.

Reprezentanța permanentă a Italiei pe lângă UE a refuzat să comenteze public.

Petrolul rusesc divide statele membre

Negocierile privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni au în vedere și menținerea plafonului actual al prețului petrolului rusesc. Kaja Kallas a propus amânarea revizuirii programate pentru mijlocul lunii iulie, pentru a evita majorarea automată a plafonului în lipsa unei noi decizii.

Și această propunere a stârnit obiecții din partea Greciei, Maltei și Ciprului, state ale căror industrii maritime sunt implicate în transportul și serviciile destinate navelor rusești. Diplomații spun că Grecia și Malta s-au opus anterior și unei propuneri privind interzicerea serviciilor maritime pentru navele rusești, măsură retrasă temporar din pachetul de sancțiuni.

Un nou motiv de dispută: foștii militari ruși

Pe agenda negocierilor se află și propunerea de a interzice accesul în Uniunea Europeană foștilor militari ruși. Surse diplomatice susțin că Franța și Italia și-au exprimat rezervele și față de această măsură.

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, prezentat de Kaja Kallas la începutul lui iunie, vizează în principal sectoarele militar-industrial și financiar ale Rusiei, în încercarea de a intensifica presiunea asupra Moscovei în contextul războiului din Ucraina.

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