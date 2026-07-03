Interzis într-un bloc. Locatarii nu mai au voie să folosească balsam de rufe și detergenți parfumați

Tribunalul civil din Bari a interzis de urgență utilizarea vopselelor, a detergenților și a balsamurilor de rufe parfumate într-un bloc din centrul orașului. Asta după ce o locatară a reclamat că aceste substanțe îi afectează sănătatea, scrie La Gazzetta del Mezzogiorno.

Femeia suferă de vasculită autoimună cu sensibilitate chimică multiplă, o afecțiune care presupune o reacție deosebită la anumite substanțe chimice. Potrivit hotărârii instanței, din cauza stării sale de sănătate, viața ei se limitează la propriul apartament, considerat singurul ei refugiu.

Tribunalul a reținut că, de ani de zile, femeia nu se mai putea simți în siguranță nici măcar în propria casă. Asta din cauza mirosurilor de substanțe chimice care pătrundeau din spațiile comune și din apartamentele vecinilor. Un conflict care durează de un deceniu

Litigiul dintre femeie și locatarii blocului se desfășoară de cel puțin zece ani și a ajuns, la un moment dat, și în instanțele de drept penal. Femeia reclamase că vecinii lăsau pe palier deșeuri, cutii de carton, pungi, cârpe îmbibate cu dezinfectanți și șervețele parfumate folosite pentru curățarea unui câine.

Ce s-a întâmplat cu dosarul penal

Pe 15 iunie, dosarul penal împotriva a doi locatari și a administratorului condominiului a fost clasat. Aceștia fuseseră acuzați că au încălcat o ordonanță municipală din 2012, care limita utilizarea anumitor substanțe chimice din detergenți, dezinfectanți, vopsele și alte produse de uz curent în spațiile comune ale clădirii.

Ce a decis judecătorul civil

La zece zile după clasarea dosarului penal, femeia a obținut de la judecătorul civil o nouă hotărâre, emisă fără o ședință contradictorie prealabilă. Aceasta impune încetarea imediată a utilizării tuturor substanțelor chimice interzise de ordonanța primăriei, precum și adoptarea unui protocol de curățenie pentru spațiile comune, conform interdicțiilor impuse. Ședința de dezbatere contradictorie dintre părți este programată pentru 9 iulie.

Reacția locatarilor acuzați

Avocatul locatarilor chemați în judecată, Nicola Quaranta, a declarat că aceștia sunt din nou vizați de acțiuni judiciare ale femeii, pe care o acuză că a făcut viața întregului bloc dificilă, atât în interiorul, cât și în exteriorul clădirii. Locatarii vor contesta acuzațiile și în cadrul unei proceduri civile separate.