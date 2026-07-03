Prima pagină » Life-Entertaiment » Interzis într-un bloc. Locatarii nu mai au voie să folosească balsam de rufe și detergenți parfumați

Interzis într-un bloc. Locatarii nu mai au voie să folosească balsam de rufe și detergenți parfumați

O femeie din Bari, Italia, care suferă de o afecțiune autoimună cu sensibilitate chimică multiplă, a obținut o hotărâre de urgență prin care vecinii nu mai pot folosi detergenți, vopsele și balsamuri de rufe în spațiile comune.
Interzis într-un bloc. Locatarii nu mai au voie să folosească balsam de rufe și detergenți parfumați
Andreea Tobias
03 iul. 2026, 15:20, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Tribunalul civil din Bari a interzis de urgență utilizarea vopselelor, a detergenților și a balsamurilor de rufe parfumate într-un bloc din centrul orașului. Asta după ce o locatară a reclamat că aceste substanțe îi afectează sănătatea, scrie La Gazzetta del Mezzogiorno.

Femeia suferă de vasculită autoimună cu sensibilitate chimică multiplă, o afecțiune care presupune o reacție deosebită la anumite substanțe chimice. Potrivit hotărârii instanței, din cauza stării sale de sănătate, viața ei se limitează la propriul apartament, considerat singurul ei refugiu.

Tribunalul a reținut că, de ani de zile, femeia nu se mai putea simți în siguranță nici măcar în propria casă. Asta din cauza mirosurilor de substanțe chimice care pătrundeau din spațiile comune și din apartamentele vecinilor.

Un conflict care durează de un deceniu

Litigiul dintre femeie și locatarii blocului se desfășoară de cel puțin zece ani și a ajuns, la un moment dat, și în instanțele de drept penal. Femeia reclamase că vecinii lăsau pe palier deșeuri, cutii de carton, pungi, cârpe îmbibate cu dezinfectanți și șervețele parfumate folosite pentru curățarea unui câine.

Ce s-a întâmplat cu dosarul penal

Pe 15 iunie, dosarul penal împotriva a doi locatari și a administratorului condominiului a fost clasat. Aceștia fuseseră acuzați că au încălcat o ordonanță municipală din 2012, care limita utilizarea anumitor substanțe chimice din detergenți, dezinfectanți, vopsele și alte produse de uz curent în spațiile comune ale clădirii.

Ce a decis judecătorul civil

La zece zile după clasarea dosarului penal, femeia a obținut de la judecătorul civil o nouă hotărâre, emisă fără o ședință contradictorie prealabilă. Aceasta impune încetarea imediată a utilizării tuturor substanțelor chimice interzise de ordonanța primăriei, precum și adoptarea unui protocol de curățenie pentru spațiile comune, conform interdicțiilor impuse. Ședința de dezbatere contradictorie dintre părți este programată pentru 9 iulie.

Reacția locatarilor acuzați

Avocatul locatarilor chemați în judecată, Nicola Quaranta, a declarat că aceștia sunt din nou vizați de acțiuni judiciare ale femeii, pe care o acuză că a făcut viața întregului bloc dificilă, atât în interiorul, cât și în exteriorul clădirii. Locatarii vor contesta acuzațiile și în cadrul unei proceduri civile separate.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da