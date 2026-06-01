Prima pagină » Știri externe » Au ajuns să poarte măști de gaz din cauza vecinei. Acum cer despăgubiri de 200.000 de dolari

Un cuplu din Portland, Oregon, și-a dat vecina în judecată pentru mai mult de 200.000 de dolari. Motivul: mirosul toxic provenit dintr-o căsuță mobilă de pe proprietatea alăturată le-a transformat viața într-un coșmar. Au ajuns să poarte măști de gaz cu filtre de carbon doar pentru a ieși în curte.
Andreea Tobias
01 iun. 2026, 14:28, Știri externe
John și Trudy Benjamin locuiesc în cartierul Parkrose Heights de peste 40 de ani. Din august anul trecut, viața lor s-a schimbat complet. O căsuță mobilă parcată pe proprietatea vecină a început să emane un miros insuportabil, descris drept un amestec de apă uzată și substanțe chimice.

Trudy, în vârstă de 67 de ani, a observat prima dată mirosul venind de la rulota vecinei Karen Ward. Inițial suportabil, mirosul a devenit treptat copleșitor. Cuplul nu mai putea face grădinărit sau să se relaxeze în propria curte, relatează New York Post.

Avocatul cuplului, Karl Anuta, suspectează că o toaletă chimică din căsuță s-ar fi revărsat în sol. Ward ar fi folosit înălbitor pentru a masca mirosul. Înălbitorul cu clor amestecat cu amoniacul din urină produce gaz cloraminic extrem de toxic.

Consecințe grave

John, de 77 de ani, a leșinat din cauza mirosului și și-a fisurat rotula. A avut nevoie de o operație și de terapie fizică. Medicii au recomandat cuplului să-și părăsească locuința temporar.

Cuplul a fost nevoit să țină ferestrele închise permanent. Ieșitul din mașină în alee se făcea doar cu mască de gaz cu filtre de carbon.

Ce spune vecina

Karen Ward, fără avocat, a transmis că toaleta și fosa septică portabilă au fost îndepărtate la sfârșitul lunii aprilie. Reziduurile au fost curățate. Cuplul susține însă că mirosul persistă.

Amețelile și greața continuă să afecteze atât familia, cât și vizitatorii.

Ce cer în instanță

Soții Benjamin cer daune morale de până la 200.000 de dolari. Solicită și îndepărtarea căsuței mobile sau interzicerea utilizării acesteia până la conectarea la rețeaua de canalizare.

