Scene dramatice la o fabrică de artificii din Malta după o explozie: doi răniți

O explozie puternică a avut loc la Fabrica de Focuri de Artificii Lourdes, din zona Salina din Malta. În urma incidentului, clădiri rezidențiale și ferme au fost avariate, iar două persoane au suferit răni minore.

Acest lucru a fost relatat de Times of Malta.

Explozia a fost auzită pe întreaga insulă

Prima explozie a avut loc în jurul orei 6:30 dimineața, ora locală. A fost urmată de o serie de detonări mai mici, iar o coloană groasă de fum s-a ridicat deasupra zonei, vizibilă din diferite părți ale insulei.

A powerful explosion at a fireworks factory in Malta damaged residential buildings, cars, and other property in nearby areas. There is currently no information on fatalities or injuries. pic.twitter.com/LMxHGCVPxM — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2026

Unde de șoc și în zonele îndepărtate

Locuitorii au raportat că unda de șoc a făcut ca ferestrele și ușile să se zguduie chiar și în zonele îndepărtate ale țării.

„A fost ca și cum cineva ar fi lovit casa cu un ciocan uriaș”, a spus Edward Mercieca, care locuiește în zonă.

Potrivit poliției, toți muncitorii din fabrici și locuitorii caselor vecine au fost evacuați imediat.

Doi bărbați care lucrau pe câmp, răniți

Doi bărbați, în vârstă de 47 și 67 de ani, care lucrau pe câmpurile din apropiere, au fost spitalizați cu răni minore și șoc, potrivit UNN.

În multe case, unda de șoc a spart ferestrele și ușile. Pietre și resturi au zburat pe distanțe semnificative, avariind mașini și clădiri. De asemenea, au existat rapoarte despre un curier care a suferit răni minore din cauza molozului.

Animale moarte, pagube aduse fermelor

În urma exploziei, autoritățile au evacuat oamenii din zonele înconjurătoare din cauza riscului unor detonări ulterioare. În același timp, fermierii nu au putut accesa temporar fermele lor pentru a verifica starea animalelor.

Fundația MaYA a raportat pagube semnificative aduse fermelor și posibila moarte a animalelor.

„Pentru fermieri, animalele nu sunt doar numere. Ele reprezintă ani de muncă, îngrijire zilnică și mijloacele de trai ale unor familii întregi”, a declarat organizația.

Altă explozie la aceeași fabrică

Presa locală amintește că la aceeași fabrică de artificii a mai fost o explozie în 2018. La acea vreme, doi bărbați au suferit răni grave Incidentul a evocat, de asemenea, asocieri în rândul locuitorilor cu alte tragedii din Malta care au implicat producția sau depozitarea ilegală de explozibili, care au dus anterior la decese și distrugerea locuințelor.