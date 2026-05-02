Incendiu în București, la restaurantul „La Cocoșatu”, celebru pentru mici. 20 de persoane au fost evacuate

Potrivit ISU București – Ilfov, incendiul s-a produs la un restaurant situat pe strada Neagoe Vodă.

Este vorba de restaurantul „La Cocoșatu”, celebru printre bucureștenii amatori de mici.

Focul se manifestă la nivelul acoperișului, cu posibilități de propagare la o clădire învecinată.

Au fost evacuate 20 de persoane.

Au fost alertate 8 autospeciale de stingere, autospeciala pentru intervenție la înălțime, 2 SMURD și Detașamentul Special de Salvatori.

Incendiul s-a manifestat pe aproximativ 5 mp la nivelul acoperișului, la tubulatura de evacuare a fumului, iar în acest moment este localizat.

Nu sunt persoane cu probleme medicale.