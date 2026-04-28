Prima pagină » Știrile zilei » Incendiu într-o garsonieră din Sibiu. Un bărbat a murit carbonizat; 21 de persoane au fost evacuate

Un incendiu s-a produs, marți, într-o garsonieră dintr-un bloc din Sibiu, iar în interior pompierii au găsit un bărbat de 65 de ani, carbonizat. Din cauza fumului, 21 de persoane au fost evacuate din clădire.
Galerie Foto 4
Ioana Târziu
28 apr. 2026, 17:23, Social

ISU Sibiu a transmis, marți, că intervine de urgență pe strada Șoimului din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la o garsonieră situată la etajul 3 al unui imobil cu 4 etaje și mansardă.

Vezi galeria foto
4 poze

Intrervin două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

În interiorul apartamentului a fost găsit un bărbat în vârstă de 65 de ani carbonizat.

Au fost evacuate 21 persoane și se lucrează pentru stingerea incendiului și ventilarea încăperilor.

Persoanele evacuate nu au nevoie de îngrijiri medicale.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost jarul provenit de la o țigară.

Recomandarea video

