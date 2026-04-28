Incendiu într-o garsonieră din Sibiu. Un bărbat a murit carbonizat; 21 de persoane au fost evacuate

ISU Sibiu a transmis, marți, că intervine de urgență pe strada Șoimului din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la o garsonieră situată la etajul 3 al unui imobil cu 4 etaje și mansardă.

Intrervin două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

În interiorul apartamentului a fost găsit un bărbat în vârstă de 65 de ani carbonizat.

Au fost evacuate 21 persoane și se lucrează pentru stingerea incendiului și ventilarea încăperilor.

Persoanele evacuate nu au nevoie de îngrijiri medicale.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost jarul provenit de la o țigară.