MApN, după incidentul cu drone: E posibil să fie evacuată zona

Cristi Popovici, purtătorul de cuvânt al MApN a venit cu noi precizări privind prăbușirea unei drone la Galați. „15 drone au fost urmărite în permanență în proximitatea frontierei cu Ucraina, până au dispărut deasupra localității Reni, de unde s-au raportat imediat explozii multiple. Se pare că una din drone a scăpat din acest roi și a venit deasupra lacului Brateș, lovind, cum am spus, o proprietate în localitatea Galați”, spune oficialul într-o intervenție la Digi24.

Acesta a mai precizat că autoritățile militare susțin autoritățile locale și este în curs o evaluare pentru a determina dacă drona era înarmată cu explozibil. „Avem militari din batalionul 300 ISR, la fața locului, care sprijină poliția și IGSU pentru securizarea zonei. Avem un detașament de intervenție cu specialiști înm neutralizarea muniților care sunt la fața locului. Așteptăm evaluarea de la echipele noastre, nu putem confirma la un moment dat. Până acum, din toate resturile pe care aveam, am avut situații în față, 44 de situații până în prezent am avut drone sau resturi provenite de drone. Până acum nu au fost încărcate explozive la bord”, explică Popovici.

Acesta a vorbit și despre posbilitate evacuării preventive a zonei. „E posibil, ca să ridicăm de acolo fragmentele de dronă și să punem zona în siguranță, e posibil ca pe o rază de, nu știu, 20-30-50 de metri să fie evacuată zona, temporar, pentru câteva minute, câteva zeci de minute, până o luăm și până predăm resturile autorităților”, spune oficialul.

În noptea de vineri spre sâmbătă, radarele românești au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian național, în zona județului Tulcea. Autoritățile au emis un avertisment RO-Alert și au ridicat două avioane. În plus, resturi de dronă s-au prăbușit în Galați în zona Bariera Traian.