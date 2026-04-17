Prima pagină » Știri externe » Un miliardar rus afirmă că atacurile cu drone din Ucraina afectează comerțul de îngrășăminte cu azot

Un miliardar rus afirmă că atacurile cu drone din Ucraina afectează comerțul de îngrășăminte cu azot

Atacurile cu drone ucrainene din ultimele luni au un impact semnificativ asupra industriei ruse de îngrășăminte cu azot, a declarat vineri miliardarul Andrei Melnichenko, fondatorul producătorului de îngrășăminte EuroChem.
Un miliardar rus afirmă că atacurile cu drone din Ucraina afectează comerțul de îngrășăminte cu azot
Alexandra-Valentina Dumitru
17 apr. 2026, 16:42, Știri externe

Penuria și creșterea prețurilor cauzate de blocada Strâmtorii Ormuz, pe care trece aproximativ o treime din comerțul mondial cu îngrășăminte, reprezintă o preocupare majoră în ceea ce privește securitatea alimentară globală, potrivit Reuters.

Rusia deține aproximativ o cincime din comerțul mondial, dar capacitatea limitată, restricțiile interne la export și recentele atacuri ucrainene asupra principalelor fabrici îi limitează capacitatea de a crește producția de îngrășăminte.

„Evenimentele binecunoscute care au loc pe teritoriul țării noastre duc la o intensificare a atacurilor cu drone asupra întreprinderilor rusești (de îngrășăminte)”, a declarat Melnichenko în marja unei conferințe de la Moscova, adăugând că impactul a fost „suficient de semnificativ”.

Un atac ucrainean cu drone asupra Dorogobuj, una dintre cele mai mari fabrici de îngrășăminte din Rusia, deținută de marele producător Acron, din 25 februarie, a ucis șapte persoane și a scos temporar din funcțiune aproximativ 5% din capacitatea totală de producție a țării.

Dorogobuj reprezintă 11% din producția de azotat de amoniu a Rusiei și 9% din producția de îngrășăminte NPK, un amestec de azot, fosfor și potasiu. Se preconizează că fabrica va fi din nou operațională în luna mai.

Mai multe atacuri în orașele în care se află marile fabrici de îngrășăminte

Melnichenko a afirmat că, deși prețurile pentru toate cele trei tipuri principale de îngrășăminte au crescut, în opinia sa, închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz nu a avut niciun impact asupra comerțului cu potasiu, în timp ce perturbarea comerțului cu fosfat a fost temporară, deoarece producătorii din Orientul Mijlociu au trecut la porturi din afara Golfului.

El a estimat că acest lucru se va întâmpla mai repede decât cele șase luni de care au avut nevoie producătorii ruși de îngrășăminte pentru a trece de la porturile europene la cele locale după impunerea sancțiunilor occidentale.

Melnichenko a spus că producția de îngrășăminte azotate din gaz natural a avut cel mai mult de suferit, deoarece o mare parte este produsă din gaz extras din zăcămintele din jurul Golfului.

Rusia, care controlează până la 40% din comerțul mondial cu azotat de amoniu, a transmis pe 21 martie că va opri exporturile de îngrășământ pentru o lună.

 

