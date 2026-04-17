Un miliardar rus afirmă că atacurile cu drone din Ucraina afectează comerțul de îngrășăminte cu azot

Penuria și creșterea prețurilor cauzate de blocada Strâmtorii Ormuz, pe care trece aproximativ o treime din comerțul mondial cu îngrășăminte, reprezintă o preocupare majoră în ceea ce privește securitatea alimentară globală, potrivit Reuters.
Rusia deține aproximativ o cincime din comerțul mondial, dar capacitatea limitată, restricțiile interne la export și recentele atacuri ucrainene asupra principalelor fabrici îi limitează capacitatea de a crește producția de îngrășăminte.
„Evenimentele binecunoscute care au loc pe teritoriul țării noastre duc la o intensificare a atacurilor cu drone asupra întreprinderilor rusești (de îngrășăminte)”, a declarat Melnichenko în marja unei conferințe de la Moscova, adăugând că impactul a fost „suficient de semnificativ”.
Un atac ucrainean cu drone asupra Dorogobuj, una dintre cele mai mari fabrici de îngrășăminte din Rusia, deținută de marele producător Acron, din 25 februarie, a ucis șapte persoane și a scos temporar din funcțiune aproximativ 5% din capacitatea totală de producție a țării.
Dorogobuj reprezintă 11% din producția de azotat de amoniu a Rusiei și 9% din producția de îngrășăminte NPK, un amestec de azot, fosfor și potasiu. Se preconizează că fabrica va fi din nou operațională în luna mai.
Melnichenko a afirmat că, deși prețurile pentru toate cele trei tipuri principale de îngrășăminte au crescut, în opinia sa, închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz nu a avut niciun impact asupra comerțului cu potasiu, în timp ce perturbarea comerțului cu fosfat a fost temporară, deoarece producătorii din Orientul Mijlociu au trecut la porturi din afara Golfului.
El a estimat că acest lucru se va întâmpla mai repede decât cele șase luni de care au avut nevoie producătorii ruși de îngrășăminte pentru a trece de la porturile europene la cele locale după impunerea sancțiunilor occidentale.
Melnichenko a spus că producția de îngrășăminte azotate din gaz natural a avut cel mai mult de suferit, deoarece o mare parte este produsă din gaz extras din zăcămintele din jurul Golfului.
Rusia, care controlează până la 40% din comerțul mondial cu azotat de amoniu, a transmis pe 21 martie că va opri exporturile de îngrășământ pentru o lună.